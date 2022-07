Fondo augura triunfo de Twitter sobre Elon Musk y adquiere una participación de la empresa

El fondo de cobertura Hindenburg Research consideró que Twitter puede vencer a Elon Musk en la demanda que interpuso por desistirse de comprar la red social. Tan seguro está que incluso adquirió una participación en el capital de la compañía.

Dicha compra provocó que poco antes del cierre de la jornada en Nueva York, la acción de Twitter subiera 8.10%, a $36.82 dólares.

El fundador de Hindenburg Research, Nathan Anderson, aseguró que “Twitter tiene un caso sólido”.

En entrevista con Financial Times, consideró que Musk “ha desperdiciado su influencia, en gran parte, a través de tuits compulsivos y desaconsejados”.

Anderson confirmó a la agencia AFP que su firma había tomado una participación “significativa, pero inferior al 5% en Twitter”, límite a partir del cual un inversionista debe informar a la autoridad reguladora de valores en Estados Unidos (SEC).

We have accumulated a significant long position in shares of Twitter.

Twitter’s complaint poses a credible threat to Musk’s empire.

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) July 13, 2022