Google invertirá en América Latina $1,200 mdd durante los próximos cinco años

El CEO de Alphabet, matriz de Google, Sundar Pichai, anunció una inversión de $1,200 millones de dólares en América Latina durante los próximos cinco años.

En una publicación de blog, destacó que alcanzar todo el potencial de las tecnologías digitales en la región “podría generar un impacto económico anual de hasta $1.37 millones de billones de dólares para 2030 en seis de las economías más grandes, o el 23% del PIB combinado de estos países”.

Según Pichai, “las comunidades fueron golpeadas muy fuerte por la pandemia y cerrar la brecha digital será clave para una recuperación inclusiva”.

El CEO de la compañía dijo que se centrarán en cuatro áreas en las que creen pueden ayudar a prosperar: infraestructura digital, habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades inclusivas y sostenibles.

It's exciting to see the spirit of entrepreneurship and innovation happening across Latin America. Proud to support it with a $1.2 billion commitment to help accelerate digital transformation and economic growth across the region. #SummitAmericas https://t.co/FNkIuTQBX0

— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 9, 2022