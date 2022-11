Instagram investiga las razones de una falla el lunes que generó una ola de suspensiones de cuentas, que llevó a miles de sus usuarios a nivel global a preocuparse de si su acceso a la plataforma había sido bloqueado.

El problema se registró a menos de una semana desde que Whatsapp, otra aplicación de Meta, sufrió una caída de varias horas que afectó a usuarios de todo el mundo. La aplicación de mensajería no proporcionó una explicación de la falla.

En México no se hizo mucho eco de esta última, pues se registró en la madrugada del martes pasado.

Los usuarios comenzaron el lunes a reportar problemas en Instagram alrededor de las 7:00 horas (tiempo de México) en otras redes sociales como Twitter, en donde publicaron las capturas de pantallas de las notificaciones que recibían.

“Suspendimos su cuenta el 31 de octubre de 2022”, se leía en un mensaje que detallaba que su cuenta “no sigue las pautas de nuestra comunidad” y que se desactivará permanentemente en caso de que se mantenga la suspensión.

Además de las suspensiones de cuentas, otros usuarios no podía acceder a sus perfiles. En el sitio DownDetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, los reportes alcanzaron su pico de 7,662 después de las 8:00 de la mañana.

A través de su perfil de Comunicación en Twitter, Instagram confirmó el problema y pidió disculpas.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram”, dijo la red social en un tuit, su única declaración pública sobre la interrupción. “Lo estamos investigando y nos disculpamos por las molestias”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022