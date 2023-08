Además de un grado académico o una gran experiencia laboral, las certificaciones IT pueden potenciar el aporte de un profesionista a su organización.

De acuerdo con el Informe de Sueldos IT 2023, estas son consideradas el entrenamiento más valioso para desarrollar habilidades y experiencia para el futuro.

Los empleados IT con tres o más certificaciones ganan 42% más que quienes no las poseen e, incluso, aquellos que no han tenido el beneficio de obtener certificaciones pagadas por su empresa lo financian con su propio bolsillo para no quedarse atrás en el competitivo escenario actual.

Las certificaciones IT denotan interés en áreas específicas, desarrollo de habilidades especializadas y un impulso general por ir más allá en una carrera.

¿Qué son las certificaciones IT?

Las certificaciones IT son un reconocimiento nacional e internacional que sirve para demostrar ciertas habilidades y conocimientos que un profesional IT domina, bajo ciertos estándares, es otorgada por instituciones o empresas creíbles.

En la actualidad, surgen ante la necesidad de estar constantemente actualizados al trabajar en nuevas tecnologías.

Normalmente, las certificaciones IT son creadas por el desarrollador de cierta tecnología o por organizaciones que están especializadas en un campo particular, por lo que al obtenerlas se tiene la garantía de que se dominan los conocimientos prácticos vinculados a la tecnología o campo profesional.

¿Cuáles son las certificaciones IT mejor pagadas?

La cantidad de rubros y tecnologías disponibles para los IT Masters hacen que elegir una certificación IT no suela ser un camino fácil. Esta es la razón detrás de la siguiente lista que reúne las certificaciones IT mejor pagadas en el mercado laboral.

La lista fue realizada con información del IT Skills & Salary Report de Global Knowledge 2022, además de la guía 2022 de salarios IT de Robert Half. Vale la pena mencionar que, todos los sueldos asociados a estas certificaciones han aumentado entre 10% y 40%.

AWS Certified Solutions Architect – Associate

La revolución tecnológica que empujó la nube está soportada hoy, en gran parte, por Amazon Web Services. No es extraño entonces que una de las certificaciones más cotizadas en esta lista sea la de arquitectos IT capaces de diseñar y desplegar sistemas escalables en AWS.

El examen toma 130 minutos, tiene un valor de $150 dólares y valida, de acuerdo con la página oficial de Amazon, la habilidad de definir soluciones mediante el uso de principios de diseño arquitectónico basado en los requerimientos del cliente, y la capacidad de implementar mejores prácticas en la organización a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta certificación puede generar sueldos de hasta $150,000 dólares anuales entre los profesionistas que la ostenten.

Redes Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

Cisco Certified Internetwork Expert (certificación CCIE) es la certificación más difícil de obtener por parte de Cisco requiere entre siete y diez años de experiencia en la industria, es una de las principales certificaciones que buscan los empleadores.

Su programa de certificación se divide en seis etapas que son: colaboración, centro de datos, seguridad, enrutamiento y conmutación, proveedor de servicios e inalámbrico. Solo la parte del laboratorio del examen cuesta $1,600 dólares y dura ocho horas.

Para algunas empresas el Cisco Chief Information Security Officer (CISO) o el Cisco Certified Information Security Manager (CISM) puede requerir una certificación específica, pero existen certificaciones de seguridad ampliamente aceptadas, para poder complementarla con la CCIE.

También se puede buscar la Cisco Certified Network Professional con la cual demuestra sus habilidades con las soluciones de las tecnologías de seguridad e incluye automatización y capacidad de programación para ayudarlo a escalar en esta infraestructura.

El salario base promedio de un profesional certificado en CCIE es de $136,000 dólares al año.

Project Management Professional

No importa en qué lugar del mundo se encuentre o en qué industria trabaje, un Project Management Professional (PMP) debería ser capaz de llevar a buen puerto cualquier proyecto que pongan a su cargo.

Si bien no es una certificación exclusivamente ligada a IT, la demanda por profesionistas que puedan planear y supervisar proyectos de forma efectiva ha aumentado en los últimos años.

Obtener esta credencial no es nada fácil: exige entre sus prerequisitos tener por lo menos 4,500 horas liderando proyectos y 35 horas educativas en administración, además de una licenciatura.

El costo del examen es de $555 dólares y tiene una duración de cuatro horas. Alcanza temas como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar, y cerrar todo tipo de proyectos.

Un PMP puede alcanzar salarios de hasta $143,493 dólares al año.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Esta certificación se centra en la habilidad de diseñar y crear soluciones tecnológicas para la integración de múltiples productos tecnológicos ya sea a nivel local o en la nube. Microsoft Certified Solutions Expert es una certificación de nivel experto de Microsoft y forma parte de los programas de certificación Microsoft Certified Professional (MCP).

El examen de certificación, regularmente tiene un costo de $150 dólares, pero se recomienda visitar el sitio web de Microsoft para obtener el valor específico al momento de querer presentar el examen, ya que estos pueden variar dependiendo de la ubicación y el tipo de prueba a realizar.

Un profesional certificado en MCSE puede obtener salarios de $105,000 dólares anuales.

Certified Ethical Hacker (CEH)

El escenario actual de la ciberseguridad se asemeja a una guerra sin tregua. Entre más formas de proteger a la organización se desarrollan, más métodos encuentran los criminales para vulnerarlos.

La certificación de hacker ético valida que el profesionista tiene las herramientas para auscultar y descubrir fisuras en la seguridad de una organización. En lugar de explotar estos hallazgos en su beneficio, el CEH se encarga de eliminarlos y fortalecer las defensas del sistema.

El examen, que consiste de 125 preguntas de selección múltiple, desafía al postulante en habilidades como sniffing, DDoS, SQL Injection, evasión de IDS y Firewalls, entre otras, y tiene un valor de $500 dólares.

Los hackers éticos certificados pueden alcanzar salarios de $111,502.

Oracle Database Administrator Certified Professional (OCP)

La preparación para la certificación de Oracle Database Administration Certified Professional otorga a los profesionales habilidades y conocimientos ya sea para instalar, parchar o actualizar los sistemas Oracle Database y Oracle Grid Infrastructure.

Esta certificación es uno de los seis niveles de las certificaciones de Oracle y garantiza las habilidades para crear aplicaciones de internet centradas en bases de datos. Para obtener la certificación OCP es necesario presentar dos exámenes y tiene un costo total de

aproximadamente $490 dólares. Es por ello que al aprobar dichas pruebas se terminará con dos certificaciones en lugar de una.

El profesional que cuenta con esta certificación puede percibir un salario anual de $119,000 dólares.

Google Certified Professional Cloud Architect

Esta certificación registra los sueldos más altos de toda la lista: $175,761 dólares anuales. Creada recién en 2017, permite a los IT Masters demostrar su habilidad de diseñar, desarrollar y administrar una arquitectura de nube segura, escalable y confiable.

Los arquitectos de nube están hoy en día en alta demanda y existen muy pocos en el mundo, por lo que superar las pruebas necesarias para obtener la certificación tendrá recompensas inmediatas.

El examen tiene una duración de dos horas y un valor de $200 dólares, solo puede rendirse en los centros Kryterion habilitados. Afortunadamente, México cuenta con estos locales en CDMX y Monterrey.

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Una certificación CGEIT demuestra que el profesionista posee entendimiento de los principios y prácticas asociados a la gobernanza IT en la organización. En pocas palabras, debe asegurar que las inversiones IT están administradas de forma óptima, que el departamento de sistemas está alineado con el negocio, y que los recursos se encuentran optimizados para alcanzar las metas de la compañía.

ISACA, compañía encargada de otorgar esta certificación, la recomienda para profesionales como directores, ejecutivos, consultores y managers IT: todos los que tengan una relación cercana con la administración y el negocio.

Quienes quieran acceder a la credencial deben tener por lo menos cinco años de experiencia en este tipo de áreas, y rendir un examen por un valor de $760 dólares.

El sueldo que un profesionista certificado en gobernanza de IT empresarial puede llegar a los $135,363 dólares anuales.

CompTIA A+ y Network +

Los exámenes de ComptTIA A+ abarcan desde software y hardware hasta la seguridad de la red, es necesario tener experiencia previa en la reparación de PC, la resolución de problemas de sistemas operativos y mucho más.

A diferencia de otras certificaciones de redes específicas del proveedor, con CompTIA Network+

los profesionales pueden soportar redes en cualquier plataforma. La certificación valida los conocimientos y las habilidades para establecer conectividades de red con dispositivos cableados e inalámbricos, además de comprender el propósito de los servicios de red, el centro de datos básico, la nube y los conceptos de redes virtuales, problemas de rendimiento y disponibilidad, entre otros.

El examen de certificación tiene una duración de 90 minutos y consta de 90 preguntas basadas en rendimiento y opción múltiple, con un costo de $358 dólares y quien lo apruebe puede llegar a tener ingresos de hasta $74,000 dólares anuales.

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Las más lucrativa de las certificaciones otorgadas por Citrix va enfocada a profesionistas con experiencia en configuración y optimización de redes para soluciones de escritorio y apps. Este tipo de IT Masters deben poder implementar y administrar Citrix NetScaler como si fuera su primer lenguaje.

Balance de cargas, puertas de enlace unificadas, plataformas NetScaler, y SSL Offfload son solo algunas de las habilidades que se pondrán a prueba en el examen (que cuesta $200 dólares). La recompensa, sin embargo, es alta: $125,264 dólares anuales promedio.

MCSA: Office 365

En todas las industrias el MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Office 365 continúa ganando popularidad, ya que la van adaptando para satisfacer las necesidades comerciales y para que los profesionales IT puedan administrar el producto de manera efectiva.

Esta certificación califica a los profesionales como administradores de software de servicio (SaaS) o administradores de aplicaciones en la nube. Normalmente, estos roles están enfocados en la administración de los productos de productividad empresarial de Office 365, tales como Exchange, Skype empresarial y SharePoint.

Su validación requiere de la aplicación de dos exámenes y se considera una certificación de nivel intermedio con uno a tres años de experiencia. Tiene una duración de dos horas y un costo de $165 dólares.

Dependiendo de la experiencia profesional, quien posea una certificación MCSA puede ganar entre $43,793 y $136,630 dólares.

Certified Information Security Manager (CISM)

La certificaciones en seguridad son las que más abundan en esta lista y no debería causar extrañeza: las más recientes cifras indican que el gasto mundial en seguridad de la información alcanza alrededor de los $115,000 millones de dólares al año, y las pérdidas causadas por vulneraciones a la seguridad y robo de datos son cada vez más catastróficas.

Esta certificación valida a un profesionista que administra, diseña y evalúa la mayoría de los elementos tecnológicos de una organización con un enfoque en ciberseguridad. El CISM debe estar alineado a prácticas internacionales de seguridad y contar con una experiencia de por lo menos cinco años en en este rubro, además de haberse desempeñado como security manager por lo menos por tres años.

El examen tiene un costo de $595 dólares y quienes lo superen pueden obtener sueldos de hasta $148,446 dólares anuales.

Certified Information Security Manager (CISM)

La certificaciones en seguridad son las que más abundan en esta lista y no debería causar extrañeza: las más recientes cifras indican que el gasto mundial en seguridad de la información alcanza alrededor de los $115,000 millones de dólares al año, y las pérdidas causadas por vulneraciones a la seguridad y robo de datos son cada vez más catastróficas.

Esta certificación valida a un profesionista que administra, diseña y evalúa la mayoría de los elementos tecnológicos de una organización con un enfoque en ciberseguridad. El CISM debe estar alineado a prácticas internacionales de seguridad y contar con una experiencia de por lo menos cinco años en este rubro, además de haberse desempeñado como security manager por lo menos por tres años.

El examen tiene un costo de $595 dólares y quienes lo superen pueden obtener sueldos de hasta $148,446 dólares anuales.

Red Hat Certified System Administrator

El profesional de TI que obtenga un título en Red Hat Certified System Administrator puede desempeñar habilidades básicas de administración de sistemas que son requeridas en los entornos de Red Hat Enterprise Linux, dicho crédito se obtiene después de aprobar el exámen de Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200).

La prueba de certificación consta de 12 a 15 preguntas, tiene una duración de 180 minutos y quienes la obtienen, pueden percibir un sueldo de entre $98,000 y $186,000 dólares.

Certified in Risk and Information Systems Control

Las diferencias entre las distintas certificaciones de seguridad pueden parecer sutiles a primera vista, pero lo cierto es que este campo tiene una complejidad e importancia tal para las empresas que podrían considerarse caminos muy divergentes.

La certificación CRISC consolida a un profesionista que conoce en detalle los riesgos de seguridad que aquejan a las organizaciones. Este IT Master es capaz de diseñar, implementar y monitorear la estrategia de seguridad de la información para mitigar cualquier riesgo posible.

El examen tiene una duración de cuatro horas y aborda temáticas como identificación de riesgo IT, respuesta y mitigación de crisis, y monitoreo y reporte de riesgos. Su valor es de $595 dólares y permite acceder a sueldos anuales de hasta $146,480 dólares.

Microsoft Dynamics 365 Fundamentals & Sales/ Customer Service Functional Consultant Associate Exam

El personal que se certifica en Microsoft Dynamics 365 Fundamentals & Sales valida su amplio conocimiento de las aplicaciones y herramientas de esta materia, incluidas el marketing y la automatización de las ventas, servicio y apoyar los ciclos de vida.

Con ella, se obtienen las capacidades principales para la interacción con el cliente de Dynamic 365, por lo que está recomendada para personas expertas en tecnología con algunos conocimientos básicos de funciones comerciales, tales como marketing, ventas y servicios.

Por otra parte, con el Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate se implementan soluciones que se centran en el servicio a cliente, la confiabilidad, eficiencia y satisfacción del cliente, con esta certificación se adquieren las habilidades para trabajar con project managers y desarrolladores.

Una vez pasada esta prueba se puede optar por profundizar con certificaciones avanzadas basadas en roles o tomar otras certificaciones fundamentales. Para ello, se puede consultar la guía de capacitación y certificación de Dynamics 365. El costo de exámen es de $99 dólares y el sueldo que se puede llegar a percibir es de hasta $78,000 dólares.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Entender todo tipo de amenazas, tecnologías, regulaciones, estándares y buenas prácticas en ciberseguridad es esencial para conseguir una certificación como CISSP.

Los expertos que adquieren esta validación poseen conocimientos en ingeniería de seguridad, operaciones, desarrollo de software, seguridad de activos y administración de seguridad.

El examen, realizado por (ISC)2, tiene un valor de $549 dólares y permite acceder a sueldos de $141,452 dólares al año.

ITIL Foundation

ITIL es discutiblemente el framework de administración IT más utilizado en el mundo y recientemente experimentó una actualización por primera vez desde el 2011. La refrescada metodología incluye ahora muchas de las novedades que se han integrado al mundo IT en los últimos años, como DevOps, Agile y desarrollo Lean.

Otro elemento clave de esta certificación es que es una de las pocas que opera en la interesección de IT y negocios, una necesidad cada vez mayor para los CIO, como se ha recalcado en esta publicación repetidas veces.

Se recomienda comprar alguno de los libros de entrenamiento para familiarizarse con los conceptos, pero para rendir el examen debe contratarse también un curso de dos días, con un valor de alrededor de $2,000 pesos.

IBM Certified Application Developer – Cloud Platform V3

Un desarrollador de aplicaciones certificado por IBM comprende los conceptos esenciales para el desarrollo y creación de aplicaciones en la nube, para ello, desarrollan las habilidades necesarias para implementar su código y extenderlo a través de servicios administrados.

Algunas de las áreas clave de competencia son la planificación e implementación de aplicaciones preparadas para la nube, mejorar las ya existentes mediante servicios gestionados y gestionarlas mediante cadenas de herramientas de entrega continua y otros servicios en la nube.

El profesional con esta certificación puede llegar a ganar un salario promedio de $85,000 dólares al año.