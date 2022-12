Netflix lanzó en 2022, al menos cuatro contenidos que hablan sobre personajes o empresas del mundo tecnológico.

Inspiradas en historias reales, la plataforma liberó una película sobre SpaceX y una serie sobre Spotify.

Además, también publicó dos documentales: uno de la vida del empresario John McAfee y otro acerca del mundo de las criptomonedas.

Estos contenidos se suman a una ya larga tradición de llevar a la pantalla sucesos tecnológicos relevantes, como la cinta La red social, que en 2010 contó el surgimiento de Facebook y su fundador Mark Zuckerberg.

Apenas el año pasado, El código de la discordia (2021) mostró los orígenes de Google Maps, que no precisamente se desarrolló en California.

Películas y series de tecnología en 2022

A continuación le dejamos los cuatro contenidos que Netflix lanzó este año sobre el mundo de la tecnología.

1. Regreso al espacio

Space Exploration Technologies, SpaceX, es una compañía estadounidense de fabricación aeroespacial y servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne, California. Su misión es llevar a varios astronautas de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional y revolucionar los viajes espaciales.

¡Ah! Por cierto, SpaceX es propiedad de Elon Musk. El millonario sudafricano participa en la película, pero también astronautas e ingenieros que han grabado en las distintas etapas de la construcción del SpaceX.

También incluye entrevistas a antiguos miembros de la NASA. Estos últimos se refieren a la carrera espacial como un fracaso del marketing político a mitad del Siglo XX, cuando dicha competencia estuvo enmarcada por la Guerra Fría, donde los principales jugadores eran Estados Unidos y la Unión Soviética.

Hay que señalar que en aquella época, los técnicos lograron poner en órbita naves espaciales aunque contaban con menos capacidad y potencia que los teléfonos inteligentes que usamos hoy en día.

Otro dato que se destaca en la cinta es ahora es posible fabricar cohetes con solo 10% de lo que costaron los transbordadores espaciales Columbia o Challenger en la década de los 80.

Return to Space

Dirección: Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

País: Estados Unidos. Año: 2022

Duración: 128 minutos.

2. The Playlist

La serie narra el surgimiento de Spotify en 2004 para ofrecer descargas gratuitas de música tratando de generar negocio a partir de ello en un mercado en el que imperaba la difusión ilegal con compañías como The Pirate Bay y va hasta el futuro, en 2025, cuando la compañía es citada por el Congreso de Estados Unidos en el curso de una investigación por prácticas monopólicas e inequitativas.

Se puede observar cómo Daniel Ek y su socio Martin Lorentzon montaron una compañía que a la fecha ofrece un servicio de streaming que en su momento fue revolucionario y cambió la manera en que se difundía y comercializaba la música.

En cada uno de capítulos hay un narrador diferente: El fundador, el programador, un directivo de Sony Music, la abogada que apoyó el proyecto, el socio capitalista y una cantante. Cada uno de ellos da su perspectiva de la historia, los esfuerzos e implicaciones que ha tenido Spotify.

The Playlist

Serie de seis capítulos

Directores: Hallgrim Haug y Per-Olav Sørensen

País: Suecia. Año: 2022

3. No confíes en nadie

Para cualquiera con interés en bitcoin, criptomonedas o NFT en los últimos años, Crypto y Crimen como sinónimos saltan felizmente de la mano. Hay mucho juego sucio con “web3”, según lo tipificado por el maravillosamente edificante web3isgoinggreat.

Sin embargo, la historia aquí no es ampliamente sobre las NFT y las criptomonedas en su conjunto, aunque recomendaría encarecidamente el documental de Dan Olson en YouTube llamado “Line Goes Up” si quieres saber más sobre este futuro potencialmente devastador.

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Director: Luke Sewell

País: Estados Unidos Año: 2022

4. El salvaje mundo de John McAfee

De este documental ya le contamos aquí de qué va. Lanzado este año, muestra los últimos años del empresario, cuando estuvo prófugo de la justicia.

Running with the Devil. The Wild World of John McAfee

Vivir sin freno. El turbulento mundo de John McAfee

Dir. Charlie Russell. Productora: Curious Films, Reino Unido, 2022.

Duración 106 minutos

Otros contenidos disponibles

1. El código de la discordia

The dollar billion code

Director: Robert Thalheim

País: Alemania Año: 2022

2. El dilema de las redes sociales

Título original: The Social Dilemma. Director: Jeff Orlowski. País: Estados Unidos. Año: 2020. Duración: 93 minutos. Disponible en Netflix.

El filme es una crítica a la manipulación de los comportamientos humanos a través de las redes sociales y muestra cómo han provocado cambios en las interacciones que se dan en la sociedad.

El tema no es nuevo. Hace tres años el documental acerca de Cambridge Analytica ya hablaba de la manipulación que se hizo a través de Facebook enfocada a votantes estadounidenses y que generó polarización entre ellos. ¿Algo lejos de la realidad hoy? No.

Cualquier persona puede ser afectada por las redes sociales, especialmente a los jóvenes a quienes pueden provocarles problemas de ansiedad, inseguridad y generar una mala percepción de la realidad.

El “algoritmo” decide qué, cómo y cuándo mostrar información a cada usuario a partir de millones de datos que tiene de cada uno para hacer que cada persona se vuelva adicta a las redes sociales.

Los anunciantes son un protagonista de esta historia, en la que participan personajes como el co-creador del botón de “Me gusta” de Facebook, el exdirector de Pinterest, un exingeniero jefe de producto de Twitter, un exdirector de monetización de Facebook y quien ideó el “Recomendado para ti” de Youtube.

3. High Score: El mundo de los videojuegos

Serie de seis capítulos de 40 minutos aproximadamente cada uno, disponible en Netflix. Director: France Costrel. País: Estados Unidos. Año: 2020.

A lo largo de seis capítulos, esta serie trata de retratar la historia de videojuegos clásicos, desde Pac-Man hasta Doom y llega a los eSports. Para ello recurre a varios personajes de esta industria; de hecho, el narrador es Charles Martinet, voz de Super Mario. Cuenta con protagonistas como Roberta Williams, Nolan Bushnell, Yoshitaka Amano (de Final Fantasy), así como Akira Nishitani y Akira Yasuda, ambos, de Street Fighter II.

La serie relata cómo Tomohiro Nishikaro, el creador de Space Invaders, estaba prácticamente obsesionado con La guerra de los mundos, de H. G. Wells, y muestra un archivo con dibujos originales del videojuego que lanzó.

En los diferentes episodios participaron desarrolladores, creativos y estudiantes universitarios que encontraron oportunidades millonarias; con cierta nostalgia muestra también a algunos campeones de aquellos primeros torneos de videojuegos. Tal es el caso de Rebecca Ann Heineman, primera campeona de un torneo oficial de videojuegos que se llevó a cabo en Estados Unidos.

4. Bill Gates bajo la lupa

Título original: Inside Bill’s Brain. Decoding Bill Gates. Mini serie de tres capítulos, disponible en Netflix. Director: Davis Guggenheim. País: Estados Unidos. Año: 2019.

Esta es una de las series que narra cómo Bill Gates empezó a relacionarse con la tecnología desde que era un adolescente, pero también aborda la influencia que tuvieron sus padres en su desarrollo, al ser miembros activos de la comunidad de Seattle, motivándolo a alcanzar sus objetivos.

Melinda, esposa del magnate, una de sus hermanas y hasta Warren Buffett participaron en la filmación para contando cómo ha sido la vida del fundador de Microsoft y cómo se relacionaron con Gates.

Se toca también el lado filántropo de uno de los hombres más ricos del planeta, quien -desde la fundación que hizo junto con su esposa – impulsa causas en apoyo de personas desfavorecidas en diferentes lugares del mundo, como vacunación, erradicación de enfermedades y acceso a educación.