Los mejores regalos para padres amantes de la tecnología

Alejarse de regalos típicos es especialmente difícil en el Día del Padre, pero la tecnología ha ampliado tanto sus redes en los últimos años que ya existen muchas más alternativas para obsequiar a esos padres que llevan los cables y los chips siempre en el corazón. Todas las opciones listadas están disponibles para envío antes del domingo, para que nadie se quede sin su regalo.

Su propia fábrica de robots

Por más que esté mirando bits y bytes todo el día en el trabajo, el placer de armar un robot con las manos es de otra categoría: más poética y conectada con la creatividad. Este kit Pi-Top, de los creadores de la popular Raspberry Pi, promete más de 100 horas de proyectos tecnológicos y de robótica, aún si no ha programado antes. Cada Pi-Top 4 viene con una Raspberry Pi 4 con 4Gb de RAM, una caja de metal con componentes electrónicos como sensores programables, LEDs y botones, además de un set con piezas para darle más estructura a las construcciones. Además, es compatible con algunas versiones de Lego e incluye un curso gratuito de programación enfocado en lo que Pi-Top puede hacer.

Precio: $6.750 pesos.

Todo el entretenimiento que se pueda encontrar



Aun cuando la mayoría de TVs ya cuentan con capacidad de streaming, aplicaciones y un gran número de servicios de entretenimiento, muchas veces están limitadas por su hardware o no cuentan con gran compatibilidad. El Fire TV 4K stick de Amazon es una de las alternativas más versátiles y poderosas del mercado. Ya sea que el fanatismo esté en las plataformas tradicionales como Netflix o Amazon, o en lugares más oscuros, como la gran cantidad de servicios de IP TV que dan acceso a eventos deportivos de talla mundial, el Fire TV Stick será capaz de reproducirlos, incluso si vienen en la máxima resolución de 4K.

Precio: $1,599 pesos.

La primera impresión es la que vale

El mundo se mueve hoy gracias a las videollamadas, y por más avanzadas que sean las cámaras de las laptops actuales, nada superará a un dispositivo expresamente creado para dar la mejor calidad. Esta cámara web de Logitech permite hacer videoconferencias en Full HD 1080p, cuenta con autofoco y corrección de luz, lentes especialmente diseñados para los ambientes cambiantes que se viven en una casa y doble micrófono para un sonido natural stereo. Para evitar malos ratos, la cámara tiene además una compuerta de rápido acceso que permitirá obtener privacidad ante cualquier imprevisto.

Precio: $1,549 pesos.

Ni un grado de calor más de la cuenta

La pandemia despertó al chef que muchos llevaban dentro, pero el estilo old-school de calcular los tiempos de cocción o apagar el horno solo con base en una corazonada ya no son necesarios en esta época ultratecnologizada. Uno de los gadgets más cotizados en la cocina es el sous vide, un artefacto que permite cocinar a la temperatura exacta deseada y por el tiempo ideal para cada comida. La cocción de precisión permite producir resultados que tendrán contenta a toda la familia, y además dará la impresión de ya ser parte del mundo del futuro, especialmente porque todo puede monitorearse desde el teléfono.

Precio: $2,354 pesos

Pantallas: enemigas de los ojos

Un padecimiento ya clásico de la época moderna es el cansancio que produce estar mirando a una pantalla todo el día. Si bien los efectos de la infame “luz azul” siguen siendo debatidos por los científicos, el acuerdo general es que las pantallas producen una serie de radiaciones que dañan la retina o diversas partes del ojo. Estos lentes de Gunnar, empresa conocida por sus dispositivos de protección ocular, interceptan el 98% de la luz azul y el 100% de la luz UV, además de evitar reflejos. Los fabricantes se preocuparon también de mantener un look sobrio y profesional, así que nadie sabrá que, además de verse bien, se está protegiendo.

Precio: $1,676 pesos.

Indispensable fuente de energía

El café ha llegado a niveles de sofisticación similares a los de productos de lujo, como el vino. Para quienes no pueden vivir sin él, ayudarles a mantenerlo siempre en su temperatura ideal va a ser un regalo inolvidable. La taza inteligente diseñada por Ember permite elegir mediante una app entre 49°C y 62°C de temperatura, y al utilizar el posavasos de carga mantendrá el calor por todo el día. Pero no está limitado a un escritorio: la taza por separado puede mantener la temperatura durante hora y media. Es segura para lavar, se apaga automáticamente cuando detecta que está vacía y se activa al momento de detectar un líquido, es de acero inoxidable con un revestimiento cerámico resistente a las rayas. Por supuesto, también sirve para el té o cualquier brebaje caliente.

El precio es de $3,675 pesos.

Vuelta a lo análogo

Polaroid sigue siendo sinónimo de fotografía instantánea y de recuerdos entrañables. La compañía sabe capitalizar la nostalgia y lanzó hace poco la Originals Now I-Type, una cámara analógica que rescata toda la magia de la original de 1977. En una era donde todos llevan cámaras de alta resolución en sus bolsillos, regresar al objeto real, que puede tomarse y compartir de mano en mano, es un acto directamente romántico. La One Step 2 utiliza cartuchos de película especiales disponibles en blanco y negro o color y cuenta con un flash de tubo de descarga por vacío, para no perder ninguno de los elementos clásicos.

Precio: $3,378 pesos.

Contra la obsolescencia programada

Tecnología y reparación van casi siempre de la mano. El gusto por los “fierros” no se acaba nunca y este kit de desarmadores permitirá conocer las entrañas hasta del más sofisticado aparato electrónico. El iFixIt Pro Tech Toolkit contiene todas las herramientas requeridas para empujar, hacer palanca, aislar de electromagnetismo, atornillar y prácticamente todo lo que los modernos gadgets exigen para su mantención. Las instrucciones no vienen incluidas, así que toda reparación tendrá que hacerse con sumo cuidado para evitar daños.

Precio: $1,686 pesos.