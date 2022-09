Aunque señaló que “nunca compraré Twitter”, el presidente y co-CEO de Salesforce, Marc Benioff, dijo que “si fuera solo yo, absolutamente” adquiriría la red social.

El comentario se produce en medio de la batalla legal entre Twitter y Elon Musk, quien llegó a un acuerdo de compra con la compañía, pero luego rescindió el trato.

Benioff, en una entrevista con CNN, señaló que la red social es la marca tecnológica “más grande, menos realizada y menos monetizada” y calificó como “increíble” a la plataforma. “Puede hacer cosas increíbles para el futuro”, aseguró.

El también fundador de Salesforce fue entrevistado esta semana por varios medios con motivo de la convención anual de la compañía, Dreamforce, que reunió a 40,000 asistentes en San Francisco y atrajo a 150,000 espectadores en línea, según la propia empresa.

A Bloomberg Television, el ejecutivo le comentó que no dejará de hacer adquisiciones. “Hemos comprado 60 empresas, siempre compraremos compañías”, comentó y señaló que todavía están en el proceso de integrar a los empleados de firmas recientemente adquiridas como Tableau.

Marc Benioff recuerda cuando quiso comprar Twitter

Salesforce consideró un acuerdo de Twitter en 2016. Pero no fue así, ya que los inversionistas se resistieron a la idea de una adquisición.

“Cuando estaba teniendo esas conversaciones, todos mis accionistas se me acercaron y me dijeron: ‘Puedes detener eso ahora. No perseguirás esta visión'”, recordó, al tiempo que reconoció que “fue una situación difícil para mí”.

Sin embargo, hizo otro trato audaz y acordó comprar la aplicación de colaboración de la fuerza laboral Slack por $27,700 millones a fines de 2020.

El patrimonio neto de Benioff es de $6,200 millones de dólares (mdd), según Forbes, mientras que Musk, CEO de Tesla y SpaceX, es la persona más rica del planeta con un patrimonio neto estimado de $254,600 mdd.