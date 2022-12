Microsoft acordó el miércoles hacer que el exitoso videojuego Call of Duty esté disponible en Nintendo durante 10 años, en caso de que se concrete la compra del fabricante de juegos Activision Blizzard por $69,000 millones de dólares, en un aparente intento de evitar las objeciones de su rival Sony.

La adquisición se enfrenta a un minucioso escrutinio por parte de los reguladores en Estados Unidos, Europa y otros países, además de la resistencia de su principal competidor Sony, fabricante de la consola PlayStation, que ha planteado preocupaciones a los organismos sobre la pérdida de acceso al popular videojuego.

Los lanzamientos de la franquicia más exitosa de Activision Blizzard son el centro de la discusión. Apenas en noviembre pasado, el desarrollador reveló que la última entrega, Call of Duty: Modern Warfare 2, ganó más de $1,000 millones de dólares en ventas desde su lanzamiento el pasado 28 de octubre.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, expresó el lunes pasado su preocupación sobre la posibilidad de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos lleve a la compañía a los tribunales para detener el acuerdo, lo que calificó como un error que perjudicaría la competencia.

El director de Xbox, Phil Spencer, tuiteó el miércoles que Microsoft “ha llegado a un compromiso de 10 años” para llevar Call of Duty a Nintendo, así como su disponibilidad en Steam, un servicio de distribución digital de videojuegos y una tienda de Valve.

I'm also pleased to confirm that Microsoft has committed to continue to offer Call of Duty on @Steam simultaneously to Xbox after we have closed the merger with Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022