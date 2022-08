Musk vende acciones de Tesla por si debe cumplir acuerdo con Twitter

Elon Musk, CEO de Tesla, vendió 7.9 millones de acciones de la compañía entre el viernes y el martes pasados, con las que recaudó $6,900 millones de dólares.

El empresario reportó esas operaciones el martes por la noche en seis formularios de declaración de cambios en la propiedad beneficiosa (Form 4) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Las transacciones iniciaron un día después de la reunión anual de accionistas 2022 de la compañía con sede en Austin, Texas, en la que el CEO afirmó que era posible “una especie de recompra de acciones”.

Musk, a pregunta expresa en un tuit de un inversionista de la compañía de autos eléctricos, aseguró el miércoles que ya había concluido las ventas y explicó sus motivos.

“En el caso (con suerte poco probable) de que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no participen, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla”, escribió.

Yes.

In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022