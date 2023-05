OpenAI lanza aplicación para iPhone y iPad ; pronto llegará a Android, adelantan

OpenAI lanzó el jueves una aplicación de ChatGPT para iPhone y iPad, los dispositivos rivales del sistema operativo móvil Android, de Google, su competidor en inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) generativa con Bard.

Su CTO, Mira Murati, dio a conocer a través de Twitter la app y aseguró que una versión de Android llegará pronto.

Just launched the ChatGPT iOS app! https://t.co/QC2Ec7Jshs

Now in the US, world soon. Android next.

— Mira Murati (@miramurati) May 18, 2023