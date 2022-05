La nueva normalidad de IT es el open source: Red Hat

La nueva normalidad es el código abierto, al menos para Red Hat, que celebró esta semana su Summit 2022 bajo esa premisa y que aprovechó para hacer lanzamientos como Enterprise Linux 9 y anuncios de colaboraciones con GM y alianzas con Kyndryl.

Durante dos días de conferencias virtuales, webinars on demand, sesiones interactivas y más, la compañía del sombrero rojo acercó a los profesionales IT, con expertos de la industria, quienes brindaron las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de negocio y definir el futuro de la tecnología abierta.

Paul Cormier, presidente y CEO de Red Hat, destacó cómo el código abierto pasó de ser un pasatiempo a una necesidad de producción, y cómo esta tendencia seguirá evolucionando en el futuro.

“Hoy el código abierto, en particular, está mucho más allá del alcance de los aficionados. Los CIO lo han utilizado durante la pandemia como un medio para transformar, en lugar de solo centrarse en la supervivencia, y han logrado posicionar su negocio para una mayor agilidad y crecimiento en el futuro”, señaló en la conferencia de apertura.

