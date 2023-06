Se buscan innovaciones IT: abren la convocatoria para Las más innovadoras 2023

La convocatoria para Las más innovadoras 2023 de Netmedia —casa editorial de esta publicación— ya fue abierta. Se trata de la edición vigésima tercera del listado más relevante de la industria IT en México. En 2022, como en ediciones anteriores, se eligieron a 50 ganadores, la mitad del sector público, la otra del privado.

Los elegidos deben demostrar el uso innovador de herramientas o soluciones IT que permitieron a sus organizaciones crear nuevas fuentes de ingresos, mejorar procesos de negocios o incrementar la satisfacción de clientes o ciudadanos.

De acuerdo con las bases de Las más innovadoras 2023, pueden participar todas las empresas privadas con operaciones en el país, sin importar el monto de su facturación o número de empleados; todas las dependencias mexicanas de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal), así como los órganos desconcentrados, descentralizados e instituciones sin fines de lucro.

La inscripción de proyectos comenzó el pasado 15 de junio y podrá realizarse hasta el próximo 15 de agosto. Para participar es necesario que por cada proyecto se complete el cuestionario correspondiente: sector público o sector privado.

La directora general de Netmedia, Mónica Mistretta, llamó a todas las organizaciones a consultar las bases y no dejar de participar. “Es una muy buena oportunidad para las áreas de IT de dar a conocer, no solo dentro de sus organizaciones, sino al público en general los proyectos a los que le han dedicado muchas horas, esfuerzo y talento”.

Sobre la elección de los proyectos, Mistretta afirmó que “hay todo un proceso verificable y transparente que hemos optimizado en más de dos décadas para mantener el prestigio del certamen. Recordó que no solo hay un Comité de Evaluación integrado por expertos, sino que incluso una firma consultora participa como observadora del proceso. La edición pasada fue PwC.