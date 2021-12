Seis predicciones de seguridad para 2022

No queda duda de que 2021 fue un verdadero carnaval para los cibercriminales. Algunos de los incidentes más graves de seguridad informática se concretaron en los últimos 12 meses, las bandas agresoras se multiplicaron y el dinero extraído de estos delitos se disparó hasta el cielo. Las malas noticias son que este proceso solo va a consolidarse en 2022, aunque nuevas técnicas serán explotadas, así que los encargados de seguridad deberán tener muy claro en qué concentrar sus esfuerzos de protección.

En entrevista, John DiLullo, Chief Revenue Officer y vocero global de Forcepoint, advirtió que uno de los riesgos específicos que padecerá México el próximo año es que la rápida digitalización que consiguió el país en casi todos los sectores dejó abiertas muchas puertas por las que agentes maliciosos podrían entrar. Esto es especialmente preocupante si se considera que las bandas criminales están monitoreando internet de forma constante para aprovechar cualquier descuido. “Mientras la economía mexicana siga creciendo hacia la digitalización también crecerán los riesgos. Las empresas deberán invertir más en tecnología para protegerse durante este proceso, que por cierto las seguirá transformando. La digitalización es permanente”, indicó.

Adriana García, Country Manager de Forcepoint México, dijo que los desafíos para el país en esta materia son bastante exigentes, y que nadie puede sentirse excluido del riesgo: “Un estudio de Deloitte indicó que 62% de las empresas en México han sido víctimas de ciberataques en los últimos dos años. Somos y seguiremos siendo un mercado muy atractivo para los cibercriminales”.

Entre las recomendaciones generales, los directivos aconsejan estar muy conscientes de los riesgos latentes, entrenar en ciberseguridad a todos los equipos de la empresa y estar informados de las nuevas amenazas y sus posibles consecuencias. “No podemos darnos el lujo de afrontar la ciberseguridad con inocencia. El ataque a SolarWinds es un claro soporte para este argumento, porque vino de una fuente confiable, o que creíamos que era confiable, pero infiltró cientos de cadenas de suministro. Las empresas se dieron cuenta de que no pueden elegir soluciones solo con base en su reputación. Es por eso que Zero Trust está ganando tanta fuerza, porque es un modelo que no confía en nadie, sin importar qué tan alta sea su reputación”, dijo DiLullo.

Estas son algunos de los puntos que marcarán la pauta de ciberseguridad el próximo año, de acuerdo con el estudio Future Insight 2022, realizado por Forcepoint: