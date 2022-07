Si EU condena a Assange, que se desmonte la Estatua de la Libertad: AMLO

En pleno 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos (EU), el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió arrancar una campaña para “desmontar la Estatua de la Libertad”, en caso de que EU condene al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Al justificar los ataques a su administración, durante su conferencia mañanera, por parte de asociaciones de todo tipo “que aparecen cuando no les gusta un Gobierno o no les conviene” se refirió a los diarios internacionales y su papel en el caso del activista australiano.

“¿Que no vale la pena que se ocupe el New York Times [sic] del asunto, o el Washington Post o el Financial Times o El País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange? Si no lo hacen, van a quedar manchados”, comentó.

Assange permanece detenido en Londres desde 2019, en respuesta a la petición de extradición del Gobierno estadunidense, tras haber recibido asilo político durante siete años por parte de la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Apenas la semana pasada, luego de que el Gobierno británico aprobara su extradición, la defensa del fundador de Wikileaks apeló dicha decisión.

Estatua ya no sería símbolo de libertad

Lopez Obrador agregó que si lo extraditan a, quien actualmente está detenido en Londres, y lo condenan “hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad”.

El presidente adelantó en junio pasado que en el encuentro próximo con su homólogo estadounidense Joe Biden le solicitará la liberación del fundador de Wikileaks.

AMLO explica de dónde surge su apoyo a Assange

El presidente explicó que su apoyo a Assange surge a partir de que unos cables de Wikileaks revelaron una campaña en 2006 de “algunos jerarcas de la Iglesia” en su contra.

“Un cardenal, que está ahora jubilado, fue a decir a Roma, al embajador de Estados Unidos en Roma, que yo era un peligro para México y que tenía el Gobierno de Estados Unidos que intervenir para frenar nuestro movimiento”, señaló.

“¿Dónde está esa información? En los cables de WikiLeaks, ahí están. Por eso defiendo a Assange, entre otras cosas, porque ahí se hicieron denuncias sobre violación de derechos humanos, sobre intervencionismo, sobre represión”, apuntó.