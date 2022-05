Starlink ya tiene permiso de operar en África; tendrá presencia en todos los continentes

Starlink, el servicio de internet satelital de Space X, propiedad de Ellon Musk, fue autorizado para operar en dos países de África y con ello cuenta ahora con el aval en cada continente del planeta para dar servicio.

First two countries in Africa with Starlink regulatory approval; Starlink is now licensed on all seven continents! https://t.co/0dpjoek54i

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2022