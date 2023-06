Verified Fan de Ticketmaster ha llegado a México. El sistema para evitar la venta de boletos a bots —en específico scalper o ticket bots— fue implementado por primera vez en el país en junio de 2023 para la gira de Taylor Swift. En otros países como Estados Unidos (EU) se usa desde 2017.

Es la primera implementación tecnológica que la compañía copropiedad de Ocesa hace desde que tuvo una falla para el concierto de Bad Bunny en diciembre pasado, y por la que miles de afectados la acusaron de sobreventa de boletos.

Ticketmaster México incorporó a su plataforma la “fila virtual“ en 2022 para eventos masivos o de alta demanda, con la que los usuarios deben abrir sesión para que se les asigne un lugar de acuerdo al orden en que ingresan a la página del evento.

Desde 30 minutos antes del inicio de la venta se habilita una sala de espera virtual. Esta función ha registrado hasta más de 18,000 personas formadas.

El nuevo sistema también se usa en España. “Queremos asegurarnos de que los verdaderos fans puedan ver a sus artistas favoritos, dándote acceso prioritario a buenas entradas”, explica una página de la compañía en dicho país.

¿Cómo funciona Verified Fan?

Verified Fan permite la verificación de usuarios mediante un registro previo a la venta —días antes— con datos personales de los interesados en adquirir boletos. Además de abrir sesión en la página, se solicita el correo electrónico, número telefónico y la elección de la fecha para la que se desea comprar.

Ticketmaster confirma que se trata de una persona y no un bot y revisa que en su historial de compra no existan irregularidades, que podrían indicar que un revendedor profesional está intentando acceder a la venta. Una vez que pasa ambas pruebas, la empresa lo califica como un “fan verificado” para ese concierto u evento.

Un día antes de la venta, los verificados reciben vía correo electrónico alguna de las opciones: una, a un primer grupo de personas, para avisarles que fueron elegidas para comprar boletos; otra, a los demás que se registran, con la noticia de que están en lista de espera.

El acceso a la venta, advirtió Ticketmaster, no garantiza la compra de boletos. Estos estarán disponibles por orden de llegada.

“Si bien este proceso no garantiza que todos los fans obtengan boletos, bloquea significativamente a los bots y revendedores profesionales para que no compitan contra los fans por los boletos durante un inicio de venta”, asegura la empresa en una publicación de blog.

¿Verificados reciben código?

A diferencia de otros países, en donde Ticketmaster sí envía un código único junto al enlace de compra, en México solo se envía una liga vía mensaje de texto (SMS).

A través de su cuenta de Twitter, Ticketmaster México afirmó que “los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS”.

La compañía señaló que, en el caso de la venta para la gira de Taylor Swift no se emitieron códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos por lo que advirtió que cualquier venta de estos, se trata de una estafa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando… — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 13, 2023

Verified Fan combate bots

En Estados Unidos Verified Fan fue lanzado en 2017. El CEO de Live Nation Entertainment —dueña de Ticketmaster en EU— Michael Rapino aseguró a Billboard meses después de su implementación que el sistema había bloqueado 90% de los bots.

Un ticket bot, también conocido como “robot revendedor” (scalper), es un software diseñado para ayudar a comprar boletos mediante la realización de tareas automatizadas como extraer detalles de precios, verificar el inventario de asientos recién liberados o comprar y revender boletos.

Verified Fan no evitó las fallas que la página de Ticketmaster registró en noviembre de 2022, previo a la venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift (The Eras Tour) en ese país, que incluso le causó una investigación en el Senado estadunidense.

Durante la muy esperada gira de Swift por estadios estadounidenses en 2023, Ticketmaster enfrentó “exigencias extraordinariamente altas en los sistemas de emisión de boletos y un inventario de boletos restante insuficiente para satisfacer esa demanda”.

Luego de 3500 millones de solicitudes, el sitio web se bloqueó repetidamente y los ataques de bots comprometieron “la previsibilidad y confiabilidad” del proceso de preventa de Ticketmaster.

“No parezcas un bot”

Ticketmaster en Estados Unidos recomienda evitar ciertas acciones con las que su sistema pueda clasificar a las y los usuarios como bots:

No utilizar más de una ventana de navegador

No usar más de un dispositivo

Según la compañía, abrir varias ventanas o pestañas puede generar errores, o incluso que sea marcado como revendedor, lo que puede bloquear la compra.

Así disminuye la reventa

Aunque usuarios de Ticketmaster han criticado el uso de Verified Fan, por no poder verificarse o no haber conseguido boletos, la empresa de Live Nation ha destacado sus beneficios no solo contra los bots, sino también contra los revendendores.

En una entrevista con Popsugar, uno de los VP de Ticketmaster, David Marcus, explicó en 2017 que aunque la reventa en grandes eventos alcanzaba 30% de las entradas, con la gira de Harry Styles de ese año en la que se usó el sistema, significó menos de 5%.

Detalló que el algoritmo de Verified Fan permite identificar a los fanáticos, de los revendedores. “Registrarse para cada espectáculo no es algo que haría un fanático normal. Eso es algo que haría un revendedor porque quieren obtener la mayor cantidad de boletos posible para revender”, dijo.