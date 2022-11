Twitter Blue con verificación de cuentas se relanzará a finales de mes

Elon Musk anunció que para el prócimo 29 de noviembre volverá a estar disponible la opción para pagar el servicio de suscripción Twitter Blue, inhabilitado tras la crisis de cuentas falsas que sufrió la plataforma.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022