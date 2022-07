Twitter cumple: presenta demanda contra Elon Musk; lo acusa de hipócrita

Twitter cumplió lo adelantado por su presidente Bret Taylor y presentó una demanda contra Elon Musk para obligarlo a cumplir con sus obligaciones legales, luego de que el CEO de Tesla pidiera deshacer el acuerdo de compra a través de una carta.

“Después de haber montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego y de haber propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa”, dice la demanda.

La compañía calificó como un “modelo de hipocresía” su “estrategia de salida” y explica la contradicción en los dichos del empresario:

“Una de las principales razones que Musk citó el 31 de marzo de 2022 para querer comprar Twitter fue deshacerse del ‘[c]rypto spam’ que consideraba una ‘gran plaga en la experiencia del usuario’. Pero cuando el mercado declinó y el acuerdo de precio fijado se volvió menos atractivo, Musk cambió su narrativa, de repente exigió ‘verificación’ de que el spam era un problema grave en la plataforma”.

Twitter afirmó que el rechazo a cumplir el acuerdo de compra “sigue a una larga lista de incumplimientos contractuales materiales por parte de Musk que han empañado a Twitter y su negocio”.

El presidente de Twitter, Bret Taylor, volvió a utilizar su cuenta para dar a conocer el martes las acciones legales de la empresa en contra del magnate sudafricano.

“Twitter ha presentado una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware para responsabilizar a Elon Musk de sus obligaciones contractuales”, publicó.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations.

— Bret Taylor (@btaylor) July 12, 2022