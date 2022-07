Elon Musk ya no quiere comprar Twitter; la red social planea acciones legales

Tres meses después de que se volviera el principal accionista de Twitter y cerrará un acuerdo de compra por $44,000 millones de dólares (mdd), Elon Musk quiere deshacer el acuerdo.

Según una carta enviada por sus abogados a la red social, publicada el viernes por la SEC, el motivo es el continuo desacuerdo sobre la cantidad de cuentas de spam en la plataforma.

“Musk está rescindiendo el Acuerdo de Fusión porque Twitter está incumpliendo materialmente múltiples disposiciones de este, parece haber hecho representaciones falsas y engañosas en las que se basó Musk al celebrar el acuerdo y es probable que sufra un Efecto Adverso Material para la Empresa”, dice la misiva.

El también CEO de Tesla argumenta que la red social no había proporcionado la información necesaria para calcular el número de esas cuentas, que según la empresa es inferior al 5%, además de que parecía haber hecho declaraciones inexactas.

Aunque la defensa de Musk reconoce que la compañía ha proporcionado cierta información, en la carta señala que “ha venido con condiciones, limitaciones de uso u otras características de formato artificial”.

Tras darse a conocer la voluntad de Musk, el presidente de Twitter, Bret Taylor, anunció que el Consejo de la red social planea acciones legales.

“La Junta de Twitter planea iniciar acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware”, escribió en su perfil en la red social.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022