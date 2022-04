Whatsapp falla: no se pueden enviar ni recibir mensajes, reportan usuarios

Whatsapp falla, al menos así lo reportaron los usuarios del servicio de mensajería instantánea en México a través de redes sociales. Recibir o enviar mensajes no se podía o se lograba de forma intermitente.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, la falla se dio después de las tres de la tarde (tiempo de la Ciudad de México).

En dicha página se superaron los 2,000 informes a las 15:59 horas, el momento pico. La mayoría (69%) reportó un problema en el envío de mensajes, 27% con la aplicación y 4% con el sitio web.

Cuando Whatsapp falla, normalmente, en la parte superior de la pantalla, ya sea dentro de una conversación o en el listado de chats, aparezca el mensaje “Conectando”.

La aplicación propiedad de Meta confirmó la caída del servicio a través de su cuenta de Twitter. “Es posible que estén experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas”.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022