Zoom falla por alrededor de una hora a nivel mundial

Zoom no funcionó por alrededor de una hora al presentar una falla a nivel global. Usuarios de distintas partes del mundo reportaron la caída en redes sociales con hashtags como #zoomdown.

La interrupción ocurrió después de las nueve (tiempo de la Ciudad de México) y concluyó antes de las 11 de la mañana.

En México, en el sitio DownDetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, se alcanzó un pico de de 398 reportes a las 10:06 horas.

En Estados Unidos, se sumaron más de 40,000 informes y en el Reino Unido se reportó más de 3,000 veces.

En su más reciente informe de resultados, Zoom reportó aproximadamente 204,100 clientes empresariales y 3,116 clientes que contribuyeron con más de $100,000 dólares en ingresos de los últimos 12 meses.

El servicio de videollamadas reconoció la falla a través de su cuenta de Twitter: “Somos conscientes de los problemas que actualmente afectan a Zoom. Nuestro equipo de ingenieros está investigando este asunto”.

Minutos después informó que se había resuelto: ” ¡Todo debería estar funcionando correctamente ahora! Seguimos monitoreando la situación. Gracias a todos por su paciencia y nuestras más sinceras disculpas por la interrupción”.

— Zoom (@Zoom) September 15, 2022