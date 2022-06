Zoom ya ofrece subtítulos en español en tiempo real

La plataforma de video Zoom amplió la generación de subtítulos automáticos; es decir, el texto en tiempo real de lo que dice un orador en el mismo idioma que se habla, al español y otros nueve idiomas.

La función solo estaba disponible en inglés, pero ahora puede mostrarse también en alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, ruso y ucraniano.

Teams de Microsoft permite a los asistentes de una sesión en vivo ver subtítulos en tiempo real en hasta seis idiomas, además del idioma que se habla. Los organizadores pueden seleccionar los idiomas de una lista de más de 50.

En un comunicado, Zoom informó que los subtítulos automatizados en varios idiomas están disponibles en los paquetes Enterprise y Enterprise Plus, y pronto se ofrecerán con otros planes.

Además, introdujo una nueva función de subtítulos traducidos y multilingües que se muestran en la parte inferior de la pantalla durante una reunión en los mismos 10 idiomas.

Los subtítulos traducidos de Zoom, que se lanzarán primero en el paquete Zoom One Enterprise Plus, permitirán a los usuarios verlos en el idioma que elijan. Para acceder a la función de subtítulos, los clientes de Zoom One deben actualizar su plan.

Crece su oferta con más aplicaciones

La plataforma de video también lanzó de Zoom One, una nueva oferta que reúne el chat, teléfono, reuniones, el pizarrón, entre otros, en paquetes seguros y escalables.

“A medida que la plataforma de Zoom ha ido evolucionando de una aplicación de reuniones a una plataforma de comunicaciones integral, estaba claro que la introducción de nuevos paquetes como Zoom One era el siguiente paso en la evolución de la empresa” comentó el CEO de Zoom, Greg Tomb.

Los nuevos planes están disponibles en línea desde hoy.

Zoom One a la medida

Zoom One ofrece la posibilidad de elegir entre ofertas diferenciadas en función de sus necesidades empresariales:

Basic ofrece reuniones gratuitas de Zoom de 40 minutos para un máximo de 100 asistentes, fuera de las reuniones, Zoom Chat proporciona mensajería, Zoom Whiteboard limitado para el trabajo síncrono y asíncrono, y transcripción en tiempo real.

Pro proporciona todo lo que ofrece el paquete anterior sin límites de tiempo de reunión, además de grabación en la nube. Business además tiene Zoom Meetings para hasta 300 asistentes y Whiteboards ilimitados.

Enterprise y Enterprise Plus ofrecen mayor capacidad de reunión y funciones adicionales, como Webinars, para ayudar a las empresas modernas a escalar. Este último también incluye Phone Pro con llamadas regionales ilimitadas.