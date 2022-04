Elon Musk va por “mejoras significativas” en Twitter, será parte del consejo directivo

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, aseguró que va por “mejoras significativas en Twitter” como respuesta al anuncio del CEO de la red social, Parag Agrawal, sobre su inclusión en el consejo directivo.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Agrawal, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, se dijo “emocionado” por compartir el nombramiento de Musk. El anuncio se da un día después de que se diera a conocer que el empresario sudafricano compró el 9.2% de las acciones de la compañía.

“A través de conversaciones con Elon en las últimas semanas, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra Junta”, comentó.

En respuesta, el fundador de Tesla publicó: “¡Espero trabajar con Parag y el consejo de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!”.

Jack Dorsey, cofundador de la red social y quien dejara de ser CEO de la compañía en noviembre pasado, también reaccionó al anuncio:

I’m really happy Elon is joining the Twitter board! He cares deeply about our world and Twitter’s role in it. Parag and Elon both lead with their hearts, and they will be an incredible team. https://t.co/T4rWEJFAes — jack⚡️ (@jack) April 5, 2022

“¡Estoy muy feliz de que Elon se una al consejo de Twitter! Se preocupa profundamente por nuestro mundo y el papel de Twitter en él. Parag y Elon lideran con el corazón y serán un equipo increíble”, publicó.

Twitter confirma botón para editar

Lo que fue una broma por el April Fools’ Day la semana pasada y un juego de Elon Musk ahora que ya tiene acciones de la compañía, se confirmó el martes: Twitter trabaja en un botón para editar.

now that everyone is asking… yes, we’ve been working on an edit feature since last year! no, we didn’t get the idea from a poll 😉 we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

“Ahora que todos preguntan… Sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado!”, publicó la cuenta de comunicación de Twitter.

Antes, Musk ya había lanzado una encuesta en su cuenta para conocer si los usuarios querían o no esta función. Las opciones de respuesta (sí y no) estaban escritas con errores tipográficos.

“No, no sacamos la idea de una encuesta 😉 Comenzaremos las pruebas en @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, añadió la red social.