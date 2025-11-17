 Escuche IT Masters Update (temporada 13)
IT Masters Update: temporada 13

Escuche a principios de cada semana el recuento de los sucesos IT más importantes… a nuestra manera.

Actualizado el 17 nov 2025
IT Masters Update temporada 13

Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 13, con el recuento de los sucesos de la industria de las tecnologías de información. A nuestra manera.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Episodio 12

Presentan KAL, el primer LLM mexicano | AI-GDC y Cipre Holding invertirán $1,000 mdd en data center regio | Crecen cinco veces pérdidas del sistema financiero mexicano por ciberataques | PayPal obtiene autorización para operar como fintech en México | La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo la CEO de AT&T México, Mónica Aspe| Las breves de la semana sobre telecomunicaciones | El gerente técnico para AL de ManageEngine, Wilson Calderón, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Juan Orrante, CIO de Farmacias Guadalajara, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 11

Claudia Sheinbaum inaugura nuevo centro de formación en inteligencia artificial | Softtek es la primera en AL con certificación ISO en AI | El Museo de Louvre había sido advertido sobre deficiencias en ciberseguridad | Tenable detecta siete vulnerabilidades críticas en ChatGPT | La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Aguascalientes en historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Invgate, Sebastian Sanhueza | En las breves de la semana dos de telecomunicaciones | La CEO de BrainGame Central, Ingrid Motta, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Gabriel Zambrano, CISO global de Femsa, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 10

México lidera en AL los empleos de AI dentro de startups | Bait, el OMV de Walmart, reporta 23.5 millones de usuarios activos | La nueva CRT afirma que el precio del espectro es menor en México | AWS registra la tasa de crecimiento más fuerte en tres años | El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Sailpoint, Eduardo Zamora | Las breves de la semana sobre resultados bursátiles | El VP de AI & High Tech Companies para AL de Oracle, Leandro Vieira, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Jorge Moctezuma, CIO de Kiosko, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 9

El IMSS y 99Minutos, primeros lugares de la edición 25 de Las más innovadoras | BBVA México lanza Futura, su nueva app inteligente para la hiperpersonalización | Citi descarta que haya una burbuja bursátil en el horizonte AI | ChatGPT Atlas es el primer navegador web presentado por OpenAI | La ADBC es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de ESET, Luis Arturo Vázquez | Las breves de la semana de telecomunicaciones | El director de IT de Farmacias del Ahorro, Homero Padilla, nos dice el prompt que le cambió la vida | Jesús de Ávila, CIO de Grupo Nazan, nos comparte el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 8

Se integra el primer pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; IFT queda extinto | Dos de cada 10 CIO se sienten desalineados con su CEO en decisiones clave | Nu México crece un millón de clientes en menos de un trimestre; suma 13 millones | Walmart se asocia con OpenAI para permitir compras directamente en ChatGPT | El Inaeba de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el VP ejecutivo para AL de Oracle, Luiz Meisler | Las breves de la semana sobre avances legislativos | El experto en ciberseguridad, Ulises Castillo, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Leslie Alonso, CIO para la región América de Draexlmaier Group, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 7

Foro Económico Mundial ve a México como potencia, si el país apuesta en tecnología | Salesforce invertirá $1,000 mdd en México e inaugura oficinas | Sheinbaum propone a funcionarios de la ATDT para pleno de nuevo regulador | El presupuesto TIC del Gobierno crecerá mínimamente en 2026 | El Puerto de Liverpool es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el gerente técnico para AL de ManageEngine, Wilson Calderón | Las breves de la semana sobre hitos de startups de AI | El prompt que me cambió la vida es del CM para México de Check Point, Miguel Hernández y López | Alejandro Arceo, CIO de ISCAM, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 6

Las ventas TIC en México suman cuatro meses a la baja y la expectativa no mejora | Senado aprueba uso de e-firma y expedientes electrónicos para amparo | La mitad de los reclutadores han incorporado GenAI en procesos de selección | Iniciativa de innovación del BID capacitará en AI a talento en México | La FGE de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el titular del Sector de industria electrónica y digital de la Secretaría de Economía, Diego Flores | Las breves de la semana de negocios IT | El director de Análisis de The CIU, Gonzalo Rojón, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Julia Rodríguez, directora de IT de Proyectos NL, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 5

La ATDT admite que Gobierno carece de capacidad de respuesta a incidentes | CloudHQ anuncia inversión de $4,800 mdd en Querétaro | Banamex mantendrá como prioridad la inversión en tecnología, asegura Chico Pardo | Aeroméxico debuta como OMV: ofrece eSIM y planes de datos a turistas | Grupo Wendy es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director de Asuntos Corporativos para AL de habla hispana de Tiktok, Édgar Rodríguez | Las breves de la semana sobre hiperescaladores | Francisco Zorrilla, CIO de Grupo Qualtia, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Fernando Vega, CIO de la Universidad Anáhuac Puebla, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 4

Prueban por primera vez alerta sísmica en celulares a nivel nacional | Proponen incluir en ley de protección industrial sanciones por mal uso de AI | La Agencia de Transporte de Yucatán reconoce incidente de ciberseguridad | BBVA Technology América anuncia nuevos servicios globales y contrataciones | La FGE de Michoacán es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el COO de Kio, Mike Ramos | el director de Medios de pago y Datos de Banregio, Alfredo Pequeño, nos comparte el prompt que le cambió la vida | César Hernández, director de Servicios digitales de la Universidad Panamericana, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 3

Sheinbaum solicita aumento en el presupuesto de la ATDT para 2026 | Ataques de phishing en México crecen 202% en los últimos 12 meses | Mistral AI logra valoración de casi $14,000 mdd con nuevo inversionista | Banorte renueva su alianza con Google Cloud en su apuesta por la AI | Banco Azteca es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Veeam, Carlos Ortiz | El fundador y CEO de Business Advocacy, Gerald García, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Joel Urrutia, director IT del STJ de Jalisco, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 2

Tras 20 meses de operación, Banorte acuerda la venta de Bineo, su banco digital | Inicia prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil | Gobierno de México enfrenta 14 incidentes relevantes de ciberseguridad | La adopción de GenAI en México es casi equivalente a la AI tradicional | La Agencia Digital del Estado de México es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el presidente para AL de Google Cloud, Eduardo López | El director de Banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Rodrigo Iglesias, director de Sistemas del Centro Oncológico Internacional, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 1

¡Inicio de temporada! La SCJN elimina que creaciones de AI sean de dominio público | Ante avance digital, Hacienda reconoce necesidad de actualización regulatoria | BBVA México agrega tecnología BI a su oferta empresarial | Foxconn invertirá $168 mdd en subsidiaria mexicana | El ITESM es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el VP de Políticas públicas de AWS, Shannon Kellogg | El experto en AI Carlos Glatt nos comparte el prompt que le cambió la vida | Jaime Sánchez Ramírez, CIO de Hospital Ángeles Health System, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Publicado originalmente en 1 sep 2025
Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
