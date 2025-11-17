Escuche IT Masters Update (temporada 13)

Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 13, con el recuento de los sucesos de la industria de las tecnologías de información. A nuestra manera.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Episodio 12

Presentan KAL, el primer LLM mexicano | AI-GDC y Cipre Holding invertirán $1,000 mdd en data center regio | Crecen cinco veces pérdidas del sistema financiero mexicano por ciberataques | PayPal obtiene autorización para operar como fintech en México | La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo la CEO de AT&T México, Mónica Aspe| Las breves de la semana sobre telecomunicaciones | El gerente técnico para AL de ManageEngine, Wilson Calderón, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Juan Orrante, CIO de Farmacias Guadalajara, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 11

Claudia Sheinbaum inaugura nuevo centro de formación en inteligencia artificial | Softtek es la primera en AL con certificación ISO en AI | El Museo de Louvre había sido advertido sobre deficiencias en ciberseguridad | Tenable detecta siete vulnerabilidades críticas en ChatGPT | La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Aguascalientes en historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Invgate, Sebastian Sanhueza | En las breves de la semana dos de telecomunicaciones | La CEO de BrainGame Central, Ingrid Motta, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Gabriel Zambrano, CISO global de Femsa, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 10

México lidera en AL los empleos de AI dentro de startups | Bait, el OMV de Walmart, reporta 23.5 millones de usuarios activos | La nueva CRT afirma que el precio del espectro es menor en México | AWS registra la tasa de crecimiento más fuerte en tres años | El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Sailpoint, Eduardo Zamora | Las breves de la semana sobre resultados bursátiles | El VP de AI & High Tech Companies para AL de Oracle, Leandro Vieira, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Jorge Moctezuma, CIO de Kiosko, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 9

El IMSS y 99Minutos, primeros lugares de la edición 25 de Las más innovadoras | BBVA México lanza Futura, su nueva app inteligente para la hiperpersonalización | Citi descarta que haya una burbuja bursátil en el horizonte AI | ChatGPT Atlas es el primer navegador web presentado por OpenAI | La ADBC es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de ESET, Luis Arturo Vázquez | Las breves de la semana de telecomunicaciones | El director de IT de Farmacias del Ahorro, Homero Padilla, nos dice el prompt que le cambió la vida | Jesús de Ávila, CIO de Grupo Nazan, nos comparte el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 8

Se integra el primer pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; IFT queda extinto | Dos de cada 10 CIO se sienten desalineados con su CEO en decisiones clave | Nu México crece un millón de clientes en menos de un trimestre; suma 13 millones | Walmart se asocia con OpenAI para permitir compras directamente en ChatGPT | El Inaeba de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el VP ejecutivo para AL de Oracle, Luiz Meisler | Las breves de la semana sobre avances legislativos | El experto en ciberseguridad, Ulises Castillo, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Leslie Alonso, CIO para la región América de Draexlmaier Group, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 7

Foro Económico Mundial ve a México como potencia, si el país apuesta en tecnología | Salesforce invertirá $1,000 mdd en México e inaugura oficinas | Sheinbaum propone a funcionarios de la ATDT para pleno de nuevo regulador | El presupuesto TIC del Gobierno crecerá mínimamente en 2026 | El Puerto de Liverpool es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el gerente técnico para AL de ManageEngine, Wilson Calderón | Las breves de la semana sobre hitos de startups de AI | El prompt que me cambió la vida es del CM para México de Check Point, Miguel Hernández y López | Alejandro Arceo, CIO de ISCAM, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 6

Las ventas TIC en México suman cuatro meses a la baja y la expectativa no mejora | Senado aprueba uso de e-firma y expedientes electrónicos para amparo | La mitad de los reclutadores han incorporado GenAI en procesos de selección | Iniciativa de innovación del BID capacitará en AI a talento en México | La FGE de Guanajuato es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el titular del Sector de industria electrónica y digital de la Secretaría de Economía, Diego Flores | Las breves de la semana de negocios IT | El director de Análisis de The CIU, Gonzalo Rojón, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Julia Rodríguez, directora de IT de Proyectos NL, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 5

La ATDT admite que Gobierno carece de capacidad de respuesta a incidentes | CloudHQ anuncia inversión de $4,800 mdd en Querétaro | Banamex mantendrá como prioridad la inversión en tecnología, asegura Chico Pardo | Aeroméxico debuta como OMV: ofrece eSIM y planes de datos a turistas | Grupo Wendy es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director de Asuntos Corporativos para AL de habla hispana de Tiktok, Édgar Rodríguez | Las breves de la semana sobre hiperescaladores | Francisco Zorrilla, CIO de Grupo Qualtia, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Fernando Vega, CIO de la Universidad Anáhuac Puebla, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 4

Prueban por primera vez alerta sísmica en celulares a nivel nacional | Proponen incluir en ley de protección industrial sanciones por mal uso de AI | La Agencia de Transporte de Yucatán reconoce incidente de ciberseguridad | BBVA Technology América anuncia nuevos servicios globales y contrataciones | La FGE de Michoacán es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el COO de Kio, Mike Ramos | el director de Medios de pago y Datos de Banregio, Alfredo Pequeño, nos comparte el prompt que le cambió la vida | César Hernández, director de Servicios digitales de la Universidad Panamericana, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 3

Sheinbaum solicita aumento en el presupuesto de la ATDT para 2026 | Ataques de phishing en México crecen 202% en los últimos 12 meses | Mistral AI logra valoración de casi $14,000 mdd con nuevo inversionista | Banorte renueva su alianza con Google Cloud en su apuesta por la AI | Banco Azteca es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el director general para México de Veeam, Carlos Ortiz | El fundador y CEO de Business Advocacy, Gerald García, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Joel Urrutia, director IT del STJ de Jalisco, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 2

Tras 20 meses de operación, Banorte acuerda la venta de Bineo, su banco digital | Inicia prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil | Gobierno de México enfrenta 14 incidentes relevantes de ciberseguridad | La adopción de GenAI en México es casi equivalente a la AI tradicional | La Agencia Digital del Estado de México es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el presidente para AL de Google Cloud, Eduardo López | El director de Banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, nos comparte el prompt que le cambió la vida | Rodrigo Iglesias, director de Sistemas del Centro Oncológico Internacional, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 1

¡Inicio de temporada! La SCJN elimina que creaciones de AI sean de dominio público | Ante avance digital, Hacienda reconoce necesidad de actualización regulatoria | BBVA México agrega tecnología BI a su oferta empresarial | Foxconn invertirá $168 mdd en subsidiaria mexicana | El ITESM es una de las historias innovadoras | Así lo dijo el VP de Políticas públicas de AWS, Shannon Kellogg | El experto en AI Carlos Glatt nos comparte el prompt que le cambió la vida | Jaime Sánchez Ramírez, CIO de Hospital Ángeles Health System, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.