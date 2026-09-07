Manténgase al tanto del sector tecnológico escuchando a principios de cada semana la IT Masters Update Temporada 16.

En este espacio, Francisco Iglesias presenta un resumen directo sobre los acontecimientos más significativos de la industria de las tecnologías de información.

Oiga la voz de los protagonistas en Así lo dijo, conozca casos reales de transformación en Historia innovadora y aprenda de líderes que mueven al sector en IT Masters Insight.

Además, descubra valor práctico directo para su día a día con recomendaciones de inteligencia artificial con el Prompt que me cambió la vida y la radiografía de la industria a través de IT Masters Poll.

Producido semanalmente por Netmedia, casa editorial de este sitio, el programa le acerca las novedades clave del entorno IT tanto en México como en el ámbito internacional.

Encuentre a continuación todos los episodios de la IT Masters Update Temporada 16.

Episodio 1

La CNBV ajusta reglas de autenticación en la banca digital, incluye SMS | Primer gran falla de AI: ChatGPT, Claude y Grok cayeron a la vez | Nube MX del Gobierno de México registra avance de cincuenta por ciento | FLŌ Networks anuncia intención de lanzar ofertas públicas por Axtel y Alestra | Además, las breves de la semana sobre lanzamientos de startups de AI| Así lo dijo el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard | La Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos al director del Human and Nonhuman Communication Lab de la Universidad Anáhuac, Jorge Alberto Hidalgo | Sergio Alanís Montemayor, CIO de Cydsa, nos comparte el IT Masters Insight.

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