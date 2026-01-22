Los nuevos nombramientos de líderes IT se dan a conocer de forma constante. Como parte de su estrategia de transformación digital, las organizaciones reestructuran sus equipos, le dan la oportunidad a talento que han formado o atraen personas con experiencia de otros lados.

Las nuevas designaciones reflejan una tendencia hacia la consolidación de roles clave para afrontar los desafíos del mercado: uso óptimo de recursos mediante la adopción de nube, reforzamiento de la ciberseguridad en un entorno de amenazas exponenciales o la evolución a ambientes automatizados con herramientas de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés).

Serpientes y Escaleras es el espacio de IT Masters Mag para dar a conocer los nuevos nombramientos de los líderes de las áreas IT en las organizaciones en México, deseándoles mucho éxito en su nueva responsabilidad.

Nombramientos de líderes IT en enero

Los nuevos nombramientos de líderes IT en enero son:

Víctor Aguilera (Coca-Cola Femsa)

La nueva posición de Víctor Aguilera es director corporativo de Operaciones de IT en Coca-Cola Femsa, el embotellador más grande del mundo, por volumen de ventas, del sistema Coca-Cola, con 56 plantas de manufactura, 256 centros de distribución y aproximadamente 2.2 millones de puntos de venta, así como más de 93,000 empleados.

Tras nueve años en Alsea, donde inició como subdirector de Operaciones de IT y creció hasta convertirse en el CIO global, Aguilera se despidió, recordando que lideró una de las transformaciones tecnológicas más complejas y estratégicas de la organización.

A través de su cuenta de LinkedIn, consideró que su nuevo rol representa un salto significativo en su crecimiento profesional y uno de los retos más relevantes de su carrera. “Llego con mucha energía para aportar mi experiencia, aprender continuamente y contribuir a seguir fortaleciendo una operación de IT alineada con la escala, el ritmo y el impacto de Coca-Cola Femsa”.

Nombramientos de líderes IT en noviembre 2025

Los nuevos nombramientos de líderes IT en noviembre de 2025 fueron:

Karla Gómez (Culligan International)

La nueva posición de Karla Gómez es directora IT para América Latina de Culligan International, la empresa estadounidense fundada en 1936 que ofrece soluciones de tratamiento y purificación de agua, que opera en más de 90 países y tiene más de 15,000 empleados en todo el mundo.

Desde marzo de 2022, Gómez se desempeñaba como directora IT para los capítulos de América de Danone, posición en la que —aseguró en entrevista con IT Masters Mag— su principal logro fue la estandarización de procesos y plataformas a nivel regional. Antes colaboró en las farmacéuticas Boehringer Ingelheim y Novartis.

A través de su cuenta de LinkedIn, aseguró que su nueva responsabilidad “representa una oportunidad emocionante para seguir impulsando la tecnología como un facilitador estratégico para el crecimiento empresarial, la excelencia operativa y el valor del cliente en toda la región”.

Nombramientos de líderes IT en octubre 2025

Los nuevos nombramientos de líderes IT en octubre son:

Antonio Obregón (Grupo Rotoplas)

La nueva posición de Antonio Obregón es vicepresidente de IT & Digital de Grupo Rotoplas, la empresa mexicana que ofrece productos y servicios de almacenamiento, conducción, purificación y tratamiento del agua con presencia en 14 países, 27 líneas de producto, 17 plantas y más de 3,300 empleados.

Desde marzo de 2024, Obregón se desempeñó como CIO de VivaAerobús, desde donde lideró la transformación digital integral de la aerolínea, implementó un marco de arquitectura empresarial basado en TOGAF y ejecutó la estrategia de ciberseguridad, reduciendo riesgos tecnológicos en más de 30%. Antes fue CTO de Coca-Cola Femsa.

Nombramientos de líderes IT en septiembre 2025

Los nuevos nombramientos de líderes IT en septiembre son:

Carlos Arana (Toyota Financial Services México)

La nueva posición de Carlos Arana es director de Soluciones de negocio de Toyota Financial Services México, la financiera de Toyota Motor Corporation que desde 2002 atiende las necesidades de los futuros y actuales propietarios de automóviles de la firma.

Arana, quien en los últimos 13 años ocupó posiciones en bancos (Citi, Santander y HSBC), fue en los últimos dos años responsable de Entrega en América – Simplificación Digital de Grupo Financiero HSBC, donde lideró la implementación de plataformas globales de seguridad en nube pública y gestionó la estrategia de tecnología y la operación en unidades de negocio y clientes externos.

Nombramientos de líderes IT en agosto 2025

Los nuevos nombramientos de líderes IT en agosto son:

Patrick Patron (The Hershey Company)

La nueva posición de Patrick Patron es jefe internacional de IS Commercial Products de The Hershey Company, la manufacturera estadounidense de chocolates y otros productos de confitería fundada en 1894, con más de 70 marcas (chocolates homónimos, Kisses, Reese’s, IceBreakers o Jolly Rancher), 20,000 empleados aproximadamente a nivel global y más de $11,000 millones de dólares en ingresos anuales.

Tras dos años en Clase Azul, la marca mexicana de tequilas y mezcales, donde se desempeñó como director de Transformación digital, inició un nuevo desafío profesional. A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con El Palacio de Hierro y AB InBev.

Al dar a conocer la noticia en su cuenta de LinkedIn, escribió: “Como apasionado de los productos que conectan propósito, tecnología y experiencia del cliente, es un honor contribuir a esta historia centenaria”.

Carlos Sosa (TelevisaUnivisión)

La nueva posición de Carlos Sosa es CISO Global de TelevisaUnivisión, el conglomerado de medios de comunicación enfocado en el público hispanohablante de México y Estados Unidos, fundado en enero de 2022, resultado de la fusión de los activos de producción de contenido de Grupo Televisa y Univisión Communications y que gestiona una biblioteca con aproximadamente 300,000 horas de contenido.

Sosa, quien se unió a la empresa desde prácticamente su fundación, proveniente de Televisa, se desempeñaba desde noviembre de 2024 como vicepresidente sénior de Ingeniería, Innovación, Gobernanza y Cumplimiento.

Al dar a conocer la noticia en su cuenta de LinkedIn, escribió: “Agradecido por la confianza, inicio esta etapa con una enorme responsabilidad de liderar la estrategia de ciberseguridad a nivel global y la misión de proteger, habilitar y acompañar la transformación digital de manera segura. El camino apenas comienza y estoy listo para dar lo mejor. ¡Vamos con todo!”.

Nombramientos de líderes IT en julio 2025

Los nuevos nombramientos de líderes IT en julio fueron:

Enrique López Angulo (Grupo Viz)

La nueva posición de Enrique López es director de Ciberseguridad de Grupo Viz (Salud-Digna & SuKarne), el holding mexicano dedicado a la producción, procesamiento y venta de carne de res, cuya principal subsidiaria es SuKarne, fundado por Jesús Vizcarra Calderón, quien también es dueño de Salud Digna.

Desde 2017, López Angulo trabajó en empresas del sector financiero como Seguros Monterrey New York Life, Grupo Bursátil Mexicano (GBM) e Invex. En esta última se desempeñó desde enero de 2021 hasta ahora como CSO/CISO.

En mayo pasado, con su posición anterior participó en el capítulo 24 de IT Masters Update Review sobre phishing.

Gloria Moncayo (Provident México)

La nueva posición de Gloria Moncayo es CIO de Provident México, la empresa dedicada a los préstamos personales a domicilio de origen británico (1880) y que en 2003 inició operaciones en el país, con presencia ahora en 29 estados, a través de 59 sucursales.

En el último año, Moncayo se desempeñó como directora ejecutiva de Desarrollo de Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MIT). Otras de sus experiencias laborales en el sector financiero, incluyen la fintech Findep (CIO) y Banamex.

¡Felicidades a todos y todas por sus nuevas responsabilidades!