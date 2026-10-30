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Mantenimiento predictivo, la pieza que falta en la estrategia de continuidad del negocio

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Fracttal plantea un modelo en el que líderes IT y responsables de mantenimiento comparten información, riesgos y decisiones.

Publicado el 29 oct 2026
Mónica Mistretta

Fundadora, presidenta y directora general de Netmedia

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Puntos clave

  • La continuidad del negocio depende tanto de las aplicaciones como del funcionamiento de equipos; el mantenimiento debe dejar de ser reactivo y asumir un rol estratégico.
  • Un CMMS como Fracttal One complementa ERP, integra sensores y IoT para centralizar datos, automatizar órdenes y anticipar fallas; exige participación de IT.
  • La AI impulsa el mantenimiento predictivo y ofrece recomendaciones y alertas; la responsabilidad operativa sigue en manos humanas y se debe justificar con retorno de inversión medible.
Resumen generado por IA

Una interrupción en un centro de datos, una falla en los sistemas de refrigeración de un hospital o la avería de una banda transportadora pueden tener consecuencias similares: operaciones detenidas, pérdidas económicas y clientes afectados.

Sin embargo, mientras las organizaciones han invertido durante años en respaldos, redundancia tecnológica y recuperación ante desastres, el mantenimiento de sus activos físicos continúa administrándose, en muchos casos, mediante procesos manuales.

Esta separación comienza a perder sentido. La continuidad del negocio depende tanto de la disponibilidad de las aplicaciones como del funcionamiento de los equipos que hacen posible la operación.

Para Tomás Allen, vicepresidente de Ventas para América Latina de Fracttal, el primer desafío es cultural. Durante décadas, el área de mantenimiento fue considerado un departamento de servicios al que se recurría cuando algo dejaba de funcionar. Hoy, su papel comienza a adquirir relevancia estratégica.

Del mantenimiento reactivo a la inteligencia operativa

El nivel de madurez de las empresas mexicanas presenta diferencias considerables. Según Allen, existen organizaciones que todavía utilizan hojas de cálculo y registros en papel, mientras otras cuentan con ERP, sensores conectados y plataformas de gestión de activos.

El problema aparece cuando la información permanece fragmentada entre departamentos, los mantenimientos preventivos no se ejecutan oportunamente y las fallas se comunican mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos que retrasan su atención.

En este escenario, un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS, por sus siglas en inglés) permite centralizar información, establecer calendarios, automatizar órdenes de trabajo y conservar la trazabilidad de cada intervención.

La propuesta de Fracttal consiste en conectar esas actividades con información operativa y financiera para que los responsables de mantenimiento puedan identificar riesgos y justificar decisiones de inversión.

Fracttal One: integrar el mantenimiento con IT y los sistemas empresariales

Para las organizaciones que ya utilizan SAP, Oracle o Microsoft Dynamics, incorporar una plataforma especializada no necesariamente significa reemplazar sus sistemas existentes.

Allen explicó que Fracttal One puede complementar los módulos de mantenimiento del ERP y encargarse de la ejecución operativa mediante aplicaciones móviles, órdenes de trabajo, monitoreo y registro de evidencias.

La solución también incorpora información procedente de sensores IoT, tanto propios como de terceros, capaces de medir variables como temperatura, vibraciones, humedad, presión y consumo energético.

Esta integración permite detectar comportamientos anormales y anticipar posibles fallas antes de que provoquen interrupciones.

Para líderes IT, el alcance del proyecto exige participar desde su evaluación: revisar integraciones, seguridad de la información, privacidad, conectividad y gobierno de los datos.

La gestión del mantenimiento se convierte así en otra fuente de información para la estrategia empresarial de continuidad operativa.

AI para anticipar fallas, sin eliminar el criterio humano

La evolución hacia el mantenimiento predictivo incorpora un componente adicional: agentes de inteligencia artificial (AI) capaces de analizar datos históricos y señales capturadas en tiempo real.

Fracttal está desarrollando estas capacidades para que técnicos, supervisores y directivos puedan consultar información sobre activos, órdenes de trabajo y prioridades mediante interacciones en lenguaje natural.

Tomás Allen, de Fracttal, habla sobre la integración del mantenimiento predictivo en la estrategia IT.
Allen: “Estamos evolucionando hacia una empresa 100% AI native, con productos, soluciones hiperpersonalizadas para nuestros clientes”. Crédito: Fracttal

En lugar de interpretar manualmente múltiples gráficas, los equipos pueden recibir recomendaciones y alertas sobre probabilidades de falla.

Sin embargo, Allen estableció un límite para la automatización: las decisiones críticas, como detener una planta o intervenir maquinaria, deben continuar bajo supervisión humana.

La AI puede acelerar el diagnóstico y apoyar las recomendaciones, pero la responsabilidad operativa permanece en las personas.

¿Cómo justificar financieramente el mantenimiento predictivo?

Uno de los obstáculos para adoptar estas tecnologías es demostrar su retorno de inversión.

La evaluación debe considerar indicadores como disponibilidad de activos, duración de interrupciones no programadas, vida útil de equipos, productividad del personal técnico, consumo energético y gastos de reparación imprevistos.

Allen citó un estudio realizado por EY sobre clientes de Fracttal que identificó un retorno promedio de inversión de 750% durante los primeros dos años de utilización de la plataforma.

Se trata de resultados reportados por el proveedor que deben evaluarse frente a las condiciones de cada organización.

Para el ejecutivo, el punto de partida consiste en identificar los activos críticos, cuantificar el costo de sus fallas y construir información confiable antes de incorporar tecnologías predictivas.

Dos encuentros para discutir el futuro del mantenimiento

Fracttal llevará esta conversación a dos encuentros durante noviembre de 2026.

El primero, Congreso Héroes del Mantenimiento, se celebrará el 5 de noviembre, en formato virtual y con alcance internacional. Reunirá a especialistas, líderes empresariales y profesionales del sector para analizar el impacto de la AI en la confiabilidad de los activos, la toma de decisiones y la gestión del mantenimiento.

Posteriormente, Fracttal Inside México realizará su primera edición local, a finales de noviembre, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), en Ciudad de México, con clientes, especialistas y representantes de la industria.

Ambas iniciativas apuntan a una transformación que también concierne a los departamentos de IT: incorporar la gestión de activos físicos a una visión integral de continuidad del negocio, donde prevenir interrupciones sea una responsabilidad compartida entre tecnología y operaciones.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Mónica Mistretta
Fundadora, presidenta y directora general de Netmedia
Mónica es fundadora, presidenta y directora general de Netmedia, parte de Nextwork360. Su trayectoria periodística inició en la revista Expansión. Ha sido editora y creadora de publicaciones especializadas en IT durante más de tres décadas. Ha sido conductora, moderadora y conferencista en múltiples foros de la industria, y ha entrevistado a decenas de líderes de las principales compañías del medio. Con más de 25 años al frente de Netmedia, su pasión por la innovación tecnológica y las comunicaciones estratégicas ha sido el motor que impulsa su carrera profesional. Su equipo ha cultivado relaciones excepcionales con clientes, guiado por una visión de crecimiento y adaptación constante en la dinámica industria de los medios de difusión. Su pericia en desarrollo de nuevos negocios y marketing comunica el compromiso de Netmedia con la excelencia y el servicio personalizado. La formación en Alta Dirección en Innovación y Tecnología del IPADE complementa su habilidad para liderar iniciativas de cambio y optimizar la presencia digital en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.
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