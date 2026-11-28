Más de 200 profesionales IT se reunieron el pasado 22 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México para la séptima edición de IT Masters Con, la conferencia organizada por Netmedia bajo el tema principal “No Secret Agents”.

El encuentro congregó a personal de IT y líderes tecnológicos de empresas en México para intercambiar experiencias, revisar tendencias en transformación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial para 2027, y fortalecer vínculos profesionales y comerciales.

Agentes de AI, formato simultáneo y networking en la jornada

Durante la bienvenida, Mónica Mistretta, directora general de Netmedia, abordó el alcance de los agentes de AI en términos de agilidad de procesos, productividad y capacidades, al tiempo que señaló los desafíos asociados y destacó la función de encuentros como IT Masters Con.

La apertura de la agenda estuvo a cargo de Víctor Omoboye, experto internacional en inteligencia artificial y automatización, quien impartió una conferencia magistral sobre agentes de AI y presentó recomendaciones para la era agéntica.

El programa mantuvo su formato de escenario dividido en tres para desarrollar cuatro sesiones de charlas simultáneas, en las que los asistentes seleccionaron contenidos mediante audífonos de colores entre casos de éxito de innovación, presentación de soluciones y análisis de tendencias IT. En paralelo, la sala de networking reunió a socios de negocio tecnológicos en stands para el intercambio entre colegas y expertos del sector, el reencuentro profesional y el seguimiento de proyectos.

Ciberseguridad presupuestaria y retorno de inversión en inteligencia artificial

La agenda incluyó el panel de discusión “Ciberseguridad: ¿qué proteger cuando el presupuesto no alcanza?”, integrado por cuatro CISO que analizaron estrategias ante un entorno con mayores amenazas vinculadas a la inteligencia artificial. Los participantes del panel fueron:

Francisco García Dayo, CISO de BNP Paribas Cardif

Oscar Manuel Chombo, CISO para América Latina de Grupo Financiero Scotiabank

José Luis Benítez, CISO IT para América Latina de PPG (Comex)

César Arellanes, CISO de Volaris

El cierre de la séptima edición de IT Masters Con Ciudad de México correspondío a Álvaro Morales, investigador del Brookings Institution, quien presentó un panorama sobre el estado de la inteligencia artificial en las organizaciones y expuso los factores que dificultan obtener o demostrar el retorno de inversión en estos proyectos.