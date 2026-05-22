Walmart de México invierte $400 mdp en sistema logístico robotizado para e-commerce

Walmart de México y Centroamérica inauguró el 21 de mayo la expansión de su sistema de automatización logística Goods to Person (GTP2.0) en su Centro de Distribución de eCommerce Megapark, en Tepotzotlán, Estado de México.

La expansión de GTP 2.0, que incorpora 50 robots TTP, encargados de trasladar productos dentro de la operación, y 11 robots GTP, que acercan los artículos directamente a las estaciones de surtido, además de estaciones automatizadas y empaque inteligente; representó una inversión aproximada de más de $400 millones de pesos.

El sistema cuenta con más de 6,800 metros cuadrados operativos y alcanza niveles de precisión de hasta 99%, eliminando reprocesos y reduciendo en promedio 70 metros de recorrido por pedido.

El vicepresidente sénior de Cadena de suministro y Bienes raíces, Gastón Wainstein, explicó que esta evolución les permitirá cuadruplicar la productividad en la preparación de pedidos y como resultado, entregar más pedidos más rápido a sus clientes.

“Estamos construyendo la plataforma logística más moderna del país, capaz de atender a proveedores y sellers, grandes, medianos y pequeños y de conectar sus productos con clientes en toda la República”, comentó.

El presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica, Cristian Barrientos, afirmó que el compromiso de la empresa con el país es sólido.

“Este año anunciamos $43,000 millones de pesos en inversión en México y Centroamérica, destinados a infraestructura, nuevas tiendas, cadena de suministro y tecnología”. Barrientos recordó que tienen la red física más amplia del país, con más de 3,300 tiendas en más de 600 ciudades a lo largo de todo México.

“Tenemos la tecnología global de Walmart con las mejores prácticas probadas a nivel mundial y más de 200,000 asociados comprometidos con el propósito de ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Sobre esta base sólida, había una tremenda oportunidad: seguir conectando todo esto de forma más inteligente, rápida y precisa. La automatización aquí en el centro de distribución de e-commerce Megapark es exactamente esa conexión, pero hecha realidad”, señaló.