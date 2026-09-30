La era de Mythos: ¿cómo preparar la ciberseguridad para ataques autónomos?

El panorama de la ciberseguridad ha cambiado de forma radical. Las recientes investigaciones sobre Mythos (Anthropic) y otros modelos de vanguardia confirman un nuevo paradigma: amenazas capaces de descubrir, encadenar y ejecutar vulnerabilidades en cuestión de segundos.

Ante ataques autónomos a velocidad de máquina, la mayor vulnerabilidad de una organización es la ceguera operativa: no es posible detener una amenaza en sistemas, modelos o agentes que no se sabe que existen.

Esto exige evolucionar las defensas tradicionales hacia un modelo dinámico y por capas. Y por eso, en esta sesión abordaremos la estrategia AI Horizon en tres pilares clave:

Visibilidad y gobernanza: Control de shadow AI, Zero Trust y AI Gateway (DLP y costos). Protección de aplicaciones: Defensa activa en el Edge para API, prompts y servidores MCP. Defensa basada en agentes: Mitigación comportamental en tiempo real con control humano (rollback).

¿En qué fase de madurez está su organización para responder a esta nueva amenaza? Acompáñenos y llévese un mapa de ruta práctico para tomar el control de su superficie expuesta.

Ponentes:

Jose Iván Anguiano, arquitecto sénior de Soluciones de plataforma para América Latina de Cloudflare

Francisco Iglesias, director editorial de Netmedia