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La era de Mythos: ¿cómo preparar la ciberseguridad para ataques autónomos?

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Las recientes investigaciones sobre Mythos (Anthropic) y otros modelos de vanguardia —como los de OpenAI— confirman un cambio de paradigma: la capacidad de descubrir, encadenar y ejecutar vulnerabilidades en cuestión de segundos.

Publicado el 29 sep 2026
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El panorama de la ciberseguridad ha cambiado de forma radical. Las recientes investigaciones sobre Mythos (Anthropic) y otros modelos de vanguardia confirman un nuevo paradigma: amenazas capaces de descubrir, encadenar y ejecutar vulnerabilidades en cuestión de segundos.

Ante ataques autónomos a velocidad de máquina, la mayor vulnerabilidad de una organización es la ceguera operativa: no es posible detener una amenaza en sistemas, modelos o agentes que no se sabe que existen.

Esto exige evolucionar las defensas tradicionales hacia un modelo dinámico y por capas. Y por eso, en esta sesión abordaremos la estrategia AI Horizon en tres pilares clave:

  1. Visibilidad y gobernanza: Control de shadow AI, Zero Trust y AI Gateway (DLP y costos).
  2. Protección de aplicaciones: Defensa activa en el Edge para API, prompts y servidores MCP.
  3. Defensa basada en agentes: Mitigación comportamental en tiempo real con control humano (rollback).

¿En qué fase de madurez está su organización para responder a esta nueva amenaza? Acompáñenos y llévese un mapa de ruta práctico para tomar el control de su superficie expuesta.

Ponentes:
Jose Iván Anguiano, arquitecto sénior de Soluciones de plataforma para América Latina de Cloudflare
Francisco Iglesias, director editorial de Netmedia

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