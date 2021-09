¡Cuidado con sus clics! Entrevista a Víctor Mejía y Ramón García de Bestel

Con la pandemia y el establecimiento del trabajo remoto, de la noche a la mañana desaparecieron los mecanismos de seguridad perimetral que protegían la infraestructura IT.

Durante la cuarta edición del IT Masters Forum, Víctor Mejía, responsable de los servicios de Seguridad e IT de Bestel, señaló que la falta de resiliencia ha abierto huecos que las compañías no estaban listas para afrontar: “El usuario se ha vuelto el objetivo de ataque, debe tener cuidado con sus clics para no abrirle la puerta a los atacantes de las organizaciones”.

Por su parte, Ramón García, director general de Bestel, consideró que el tema de seguridad tiene que estar en la agenda 2022 del CIO y destacó la importancia de crear soluciones a la medida para cada empresa en la materia.