Siete puntos clave para ganar con inteligencia artificial

Muchas empresas ven a la inteligencia artificial (IA) solo como una tecnología, y cuando intentan implementarla gastan mucho y solo logran resultados comerciales marginales. Las empresas exitosas del siglo XXI, en cambio, utilizan IA con márgenes de rentabilidad nunca antes vistos y alcanzan nuevos niveles de competitividad. En esta sesión de IT Masters CON Virtual se exploraron siete puntos clave que los líderes deben tomar en cuenta para apalancar el uso de IA y ganar competitividad. La presentación y el libro que la acompaña están sustentados en estudios de Harvard y el MIT sobre el impulso al negocio mediante IA.

Militza Basualdo es profesora de Tecnologías y Organización en el Tecnológico de Monterrey para las maestrías en Ingeniería. Como vicepresidente ejecutiva de Gartner Inc., Basualdo asesoró a CIO y CXO de muchas organizaciones en ocho países distintos. Ha ocupado los puestos de CIO en Procter & Gamble, Comercial Mexicana y Citibank en México. También fue directora de Mejora de Procesos para Dell en Américas y Metlife. Tiene un doctorado en Administración de la Universidad de Phoenix, una maestría en Ciencias en Computación y una licenciatura en Matemáticas, Summa cum laude; estos últimos dos grados de la Universidad Texas A&M. Basualdo es autora del libro Winning with Artificial Intelligence: Seven Points Business Leaders Don´t Know About Competing with AI.