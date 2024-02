Mujeres en STEM, ¿participamos para que su acceso sea más equitativo? | IT Masters Mag

Desde niña tuve cierta complicación con las matemáticas. Aprenderme las tablas de multiplicar fue el primer suplicio. Ni qué decir cuando llegaron las raíces cuadradas y la cosa empeoró cuando hubo que factorizar o sacar el resultado de un trinomio cuadrado perfecto. No, definitivamente no se me hubiera occurido estudiar alguna carrera STEM…

Justo cuando me estaba preparando para presentar el examen de ingreso al bachillerato, una maestra —¡bendita mujer!— daba la clase de matemáticas. Ella era una apasionada en la materia. Lamentablemente, aquel fue solo un curso de mes y medio.

Como sus ejemplos hacían ver todo aquello tan fácil, me pregunto si mi aversión por los números no sería tal, si ella me hubiera dado clases en la secundaria. Seguramente habría tenido siquiera un poquito de afinidad.

En el acceso a educación superior aún hay una disparidad entre el porcentaje de mujeres y hombres que estudian alguna carrera relacionada con ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Los números de la inequidad

A nivel mundial, Islandia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia encabezan la lista en donde se ha llegado a 80% de paridad en habilidades STEM.

De acuerdo con el Índice global de brecha de género 2023 del Foro Económico Mundial, solamente tres de cada 10 profesionistas de estas carreras son mujeres.

En México, en 2022 había en el país 494,753 mujeres estudiando algún programa STEM contra los 996,519 hombres que se estaban preparando en las mismas áreas, según el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO).

En la última década, la matrícula femenina en carreras STEM ha aumentado cuatro puntos porcentuales en el país. Pero a ese ritmo, faltarían 37 años para que se cierre la brecha de género.

Esfuerzos internacionales

El tema lo retomo a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde 2015, la Asamblea General de la ONU proclamó el 11 de febrero para esta efeméride.

A nivel general, diferentes instituciones tratan de fomentar el interés de mujeres en carreras vinculadas con ciencias, tecnología y matemáticas, como hace Impulso STEM, de Fundación Iberdrola, que trabaja en conjunto con la Universidad Tecnológica de Oaxaca (UTVCO), el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y STEM for kids.

Año con año, centros de estudios como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México organizan actividades para invitar a niñas y adolescentes a considerar la posibilidad de estudiar carreras STEM en fechas cercanas al 11 de febrero.

Específicamente, en el área IT, hay organizaciones que buscan incrementar la presencia de mujeres en STEM, como hace WOMCY para aumentar el talento en el área de ciberseguridad. También hay grupos de profesionistas que ofrecen mentorías en la materia.

Los interesados en el tema van sumando granitos de arena destinados a reducir la brecha de género. Cada quien, desde nuestra trinchera, podemos apoyar esta misión.

Mujeres en STEM, un ejemplo

A esa labor titánica de docencia, a la que todos podemos sumar, bien podría agregarse que los maestros de “mate” y de carreras vinculadas a la ciencia en educación básica amaran su materia y así lo transmitieran a los estudiantes.

Un ejemplo de ese entusiasmo contagioso es la astrofísica mexicana Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía de la UNAM.

En su labor como divulgadora de la ciencia, lanza preguntas y ejemplos de una manera divertida y sencilla que hacen ver muy accesible la adquisición de conocimientos científicos.

Fierro se ha dicho convencida de que existen ciertos problemas científicos que únicamente podrán ser resueltos, si se involucran en ellos las mujeres.

¿Nos sumamos con acciones individuales para reducir la citada brecha?