Continúan los ciberataques contra refrigeradores y congeladores comerciales en Europa: ahora diversos supermercados en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Suecia reportaron una pérdida masiva de alimentos el 2 de noviembre, provocada por atacantes que elevaron las temperaturas hasta alcanzar los 50 ºC.

Estos hechos ocurren menos de un mes después de que varias cadenas de supermercados en Francia se vieran obligadas a desechar grandes cantidades de productos, tras la desactivación remota de sus sistemas de refrigeración por parte de ciberdelincuentes.

Esta vez, más de 115 tiendas en Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Estonia se han visto afectadas, según el sitio Bleeping Computer.

En algunos casos, los atacantes apagaron los equipos de refrigeración o activaron los sistemas de descongelación, lo que provocó un aumento de la temperatura, derivó en pérdidas considerables de productos y obligó a los gerentes de las tiendas a intervenir a primera hora de la mañana.

Aún no está claro si estos ataques emplearon los mismos métodos que los utilizados en los incidentes franceses ni si se trató de un ataque coordinado o si las tiendas fueron atacadas de manera individual.

Supermercados y cadenas de retail afectadas

Entre las cadenas de supermercados que han reconocido problemas con sus sistemas de refrigeración se encuentran:

Ahold Delhaize ( Bélgica y Luxemburgo ): alrededor de 40 tiendas afectadas.

( y ): alrededor de 40 tiendas afectadas. Carrefour ( Bélgica ): 15 tiendas afectadas.

( ): 15 tiendas afectadas. Intermarché ( Bélgica ): alrededor de 15 tiendas afectadas.

( ): alrededor de 15 tiendas afectadas. SuperValu ( Irlanda ): 13 tiendas.

( ): 13 tiendas. Coop ( Suecia ): 7 tiendas afectadas confirmadas.

( ): 7 tiendas afectadas confirmadas. Spar Colruyt ( Bélgica ): 5 tiendas afectadas.

( ): 5 tiendas afectadas. ICA ( Suecia ): al menos 4 tiendas afectadas.

( ): al menos 4 tiendas afectadas. Selver (Estonia): 1 tienda.

En los Países Bajos, al menos 17 carnicerías y tiendas de conveniencia se han visto afectadas.

Otros comercios en Bélgica también están lidiando con los mismos problemas, entre ellos una gran tienda Ikea en Mons, así como diversas tiendas de alimentación y chocolaterías.

A mediados de octubre, cadenas como Carrefour, Coopérative U, Intermarché, Monoprix, entre otras, sufrieron ciberataques que, según los informes, afectaron a cientos de sus establecimientos.

Al menos algunos de los establecimientos afectados utilizaban una versión obsoleta del firmware en sus controladores de refrigeración de la marca Danfoss. Poco después de confirmarse los ataques, el CERT-FR emitió una alerta sobre la vulneración de numerosos controladores Danfoss de los modelos AK-SM y AK-SC.

Los ataques a refrigeradores ocurridos el mes pasado en Francia afectaron a cientos de tiendas que utilizaban controladores de refrigeración Danfoss AK-SM/AK-SC y Copeland/Dixell XWEB, los cuales fueron comprometidos por atacantes remotos que los activaron en modo de descongelación.

Otras cadenas minoristas, como Coopérative U, confirmaron que no utilizan equipos de la marca Danfoss.

Portavoces de ICA, Ahold Delhaize y Spar Colruyt informaron a BleepingComputer que sus empresas están brindando apoyo a las tiendas afectadas y trabajando para resolver la situación.

“Podemos confirmar que hemos sido informados de un incidente ocurrido durante la noche que ha afectado a un pequeño número de tiendas ICA que operan fuera de la red central de la compañía”, declaró el responsable de prensa de ICA.

“El incidente afectó a los sistemas de refrigeración y congelación de las tiendas. Actualmente, ICA está ayudando a las tiendas afectadas a gestionar la situación”.

Un representante del Grupo Colruyt indicó que “se ha producido una afectación en los sistemas de refrigeración de aproximadamente cinco tiendas Spar”. “Estas tiendas están gestionadas por franquiciatarios independientes que cuentan con sus propios sistemas de refrigeración. Actualmente, estamos haciendo todo lo posible por resolver el problema”.

Por su parte, Ahold Delhaize informó que los sistemas de refrigeración de varias decenas de sus tiendas se han visto afectados por un incidente de ciberseguridad.

“Hemos detectado un incidente de ciberseguridad que afecta a los sistemas de refrigeración en varias decenas de tiendas”, señaló el departamento de comunicación de la empresa, añadiendo que la compañía “tomó de inmediato las medidas necesarias para mantener nuestras tiendas operativas”.

Un portavoz de Coop, una de las mayores cadenas de supermercados de Suecia, indicó que las unidades de refrigeración de un pequeño número de tiendas se vieron afectadas y que, en un caso, el sistema comenzó a generar calor.

“Podemos confirmar que un número reducido de tiendas se vio afectado durante la noche del domingo al lunes; concretamente, 7 de nuestras más de 800 tiendas”, declaró.

“La situación está actualmente contenida y bajo control. Los problemas han variado desde refrigeradores y congeladores que dejaron de funcionar por completo hasta unidades que operaban solo parcialmente; en un caso, el sistema incluso empezó a generar calor”.

En Bélgica, solo se vieron afectadas tiendas Carrefour en dos regiones, mientras que todos los hipermercados permanecieron totalmente operativos.

“El impacto en Carrefour es muy limitado: actualmente, 15 de nuestras 700 tiendas están afectadas, tanto en Flandes como en Valonia”, afirmó Carrefour.

“Ningún hipermercado se encuentra entre ellas. Todas las tiendas permanecen abiertas, ya que el problema solo afecta a unas pocas unidades de refrigeración, principalmente congeladores. Se actuó con rapidez para garantizar que todas las tiendas pudieran seguir abiertas”.

El gerente de una tienda ICA declaró a TV4 que, durante la noche, los ajustes de temperatura se modificaron hasta alcanzar los +50 °C (122 °F) y que no fue posible cambiarlos, lo que obligó al establecimiento a desechar los productos congelados.

Según el medio RTL, Ahold Delhaize alertó a los gerentes mediante un mensaje de texto (SMS) alrededor de las 4 de la madrugada sobre los problemas con la refrigeración; algunas tiendas recurrieron a camiones refrigerados para intentar conservar sus existencias.

El mismo medio señaló a Sabcobel como el proveedor de los sistemas de refrigeración en varios de los establecimientos afectados. Según el director de Sabcobel, Stephan Moelans, el atacante aprovechó la misma vulnerabilidad utilizada en ataques similares ocurridos el mes pasado en Francia.

Moelans señaló que los técnicos comenzaron a desconectar las instalaciones afectadas a partir de la 1:00 a. m. y atribuyó la interrupción a funciones de descongelación activadas de forma remota.

Aunque la empresa intentó proteger los sistemas de sus clientes, una simple actualización de software no es suficiente, ya que los sistemas de refrigeración también requieren modificaciones físicas.

“La solución más sencilla es gestionar los refrigeradores a través de una conexión a internet segura. La mayoría de nuestros clientes ha adoptado esta solución desde el ataque ocurrido en Francia”, declaró Moelans a RTL.