Microsoft atribuyó la interrupción de la semana pasada a un cambio realizado en julio de 2026, el cual permaneció latente en los servidores de puerta de enlace (gateway) de la red hasta que un aumento en la carga de trabajo, combinado con una reducción en la capacidad, desencadenó el fallo, lo que dejó a los usuarios de Microsoft 365 sin acceso al correo electrónico durante todo un día.

De acuerdo con un informe preliminar posterior al incidente, publicado por Microsoft el 15 de noviembre, el defecto se introdujo en julio de 2026. En aquel momento, la actualización parecía correcta: había superado las pruebas de carga y se desplegó sin causar ningún impacto. Sin embargo, las pruebas resultaron insuficientes.

“Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas a todos nuestros clientes y reconocemos el impacto que esto tiene en sus negocios y operaciones habituales”, publicó el vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y plataforma de Microsoft, Charles Lamanna.

More details on the root cause can be found in the Microsoft 365 Admin center, and an abridged version can be found below.



We are deeply sorry for the impact to all our customers and recognize the impact that this has on their normal business & operations.



The incident on… https://t.co/p8mUHxDe67 — Charles Lamanna (@clamanna) November 16, 2026

Un fallo en cascada

El informe de Microsoft señala: “Nuestras pruebas de carga se centraban, por lo general, en hardware menos potente y con un menor número de núcleos”. El defecto provocó una “contención de bloqueos (lock contention) en un proceso interno de Windows, lo que agotó los recursos de la máquina (CPU y memoria). Este problema de contención se agrava en equipos que cuentan con más núcleos y hardware más reciente”.

La actualización que contenía el fallo estaba destinada específicamente a los servidores de puerta de enlace de la red de Microsoft 365.

A partir de ello, ocurrieron dos situaciones simultáneas: los servicios se redirigieron hacia la puerta de enlace “principal” que soporta Exchange Online, lo que generó un aumento en la carga —algo que, por sí solo, no resultaba inusual—, y cerca del 14 % de la capacidad de los servidores de puerta de enlace estaba fuera de servicio; algo que, por sí solo, tampoco suponía un problema, ya que estaba en proceso de restauración y, según Microsoft, “el servicio contaba con suficiente margen de capacidad”.

La combinación de ambos factores hizo que la puerta de enlace se viera afectada por el defecto, desencadenando el caos.

Se trató de un escenario clásico de fallo en cascada. Cuando un servidor pierde la conectividad, el tráfico se redirige al siguiente punto operativo, el cual, a su vez, se enfrentaba al mismo fallo. Por consiguiente, el tráfico volvía a ser redirigido y… es fácil imaginar cómo continuó la situación.

En menos de dos horas, el fallo se extendió por toda la infraestructura de Microsoft. “En el peor momento”, indica el informe, “más del 80 % de los servidores dejaron de responder”.

La respuesta

Intentar reactivar los servidores no sirvió de nada: quedaban inmediatamente saturados y volvían a fallar.

“Nuestros procesos de recuperación, habitualmente automatizados, no estaban diseñados para restablecer el servicio ante un estado de inactividad tan generalizado”. Tampoco era posible realizar una reversión (rollback) directa, ya que el defecto existía desde hacía meses.

En su lugar, los ingenieros desarrollaron un “parche para el parche” o, en palabras de Microsoft, “una actualización que devolvió la ruta del código al estado correcto conocido anteriormente en Windows”. Este se aplicó a grupos de servidores y el servicio se restableció de forma gradual.

15 horas de trabajos

La cronología de los hechos refleja las dificultades que sufrieron los clientes y la incertidumbre vivida en Redmond, mientras Microsoft intentaba determinar por qué Exchange Online y otros servicios en la nube funcionaban tan mal.

La conmutación por error (failover) de Teams —que resultó ser un factor determinante en la interrupción— ocurrió a las 19:07 horas (hora de la Ciudad de México) del 13 de noviembre. A lo largo del día, la carga comenzó a aumentar hasta que, a las 10:03, el sistema de detección de anomalías de conectividad de Microsoft identificó un incremento en los problemas de conexión.

A las 10:33 UTC, se recibió el primer reporte de incidencia a través del soporte técnico.

No resulta difícil imaginar el estrés que sufrieron los ingenieros cuando, durante las 15 horas siguientes, ninguno de sus intentos logró solucionar el problema. Se suspendieron todos los despliegues y cambios de configuración, tanto los que estaban en curso como los planificados, mientras el equipo trataba de restablecer el servicio. Se añadió capacidad adicional y se redirigió el tráfico; sin embargo, los servidores seguían fallando.

“Aquellos servicios que podían hacerlo —como Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office— lograron eludir la infraestructura de puerta de enlace de red defectuosa”, señala el informe. “Pero no todos los servicios, como es el caso de Exchange Online, pueden eludir dicha puerta de enlace debido a cuestiones de escala”.

De ahí el prolongado periodo durante el cual Exchange Online —o, desde la perspectiva de muchos usuarios, Outlook— permaneció fuera de servicio.

Para las 18:30 horas, Microsoft había identificado la negociación de conexiones como la causa principal de los fallos de acceso, concluyendo que diversos procesos en conflicto impedían la gestión de dichas conexiones.

No obstante, no fue hasta las 01:20 horas del día siguiente cuando pudieron afirmar: “Hemos identificado una solución y la hemos aplicado: una actualización que revirtió el cambio defectuoso”.

A las 10:10 horas, Microsoft confirmó que la situación se había normalizado y, a las 22:15 horas del 14 de noviembre, emitió su comunicado final para los clientes. El informe final sobre el incidente debe presentarse el 20 de noviembre.