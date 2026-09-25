La supercomputadora Coatlicue del Gobierno de México ya va con retrasos. Aunque se anunció que su construcción iniciaría en agosto pasado, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, dio nueva fecha.

“Coatlicue iniciará su construcción en octubre; es decir, el mes siguiente, en el Cinvestav, que está en la delegación [sic] Gustavo A. Madero”, afirmó durante la conferencia mañanera del 24 de septiembre ante la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de “un pequeño informe de lo que ha realizado la Agencia”.

Pepe Merino recordó que será la supercomputadora más poderosa de América Latina, con una capacidad de 314,000 billones de operaciones por segundo (petaflops), lo que permite —dijo— hacer análisis muy complejos de manera muy rápida.

Durante la instalación del Comité Técnico de Coatlicue, en junio pasado, se dieron a conocer la ubicación y la fecha de inicio de la construcción, la cual concluirá dos años más tarde, según se explicó en esa ocasión.

“No nos quedamos simplemente esperando a que Coatlicue esté lista en 2028: Instalamos el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona; la presidenta lo visitó y vio algunos de los proyectos que estamos ya implementando ahí: un modelo de optimización de la Red de Atención del IMSS y también un modelo meteorológico para predicción de daños por precipitaciones”, comentó el titular de la ATDT.

Centro de datos en Tulancingo tendrá mayor capacidad que Aguascalientes

Peña Merino también reveló que el Gobierno procesa diariamente dos millones de trámites digitales. “Soportar ese volumen requiere, por supuesto, infraestructura, centros de datos. Por eso creamos Nube MX”, indicó.

El funcionario recordó que la infraestructura de cómputo en la nube del Gobierno de México está alojada en el Centro de Datos en Aguascalientes, “que es el más grande del país, un centro público, y de los más grandes de América Latina”. En este, ya se alojan 450 sistemas, entre ellos, la Beca “Rita Cetina”, Registro Civil, así como Llave MX.

“Y vamos a construir otro en Tulancingo [Hidalgo]”, añadió sin dar más detalles. Sin embargo, en un video presentado en la conferencia se mencionó la construcción del Centro de Datos de Tulancingo con “cinco veces mayor capacidad”.