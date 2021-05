Seguridad SaaS y contenedorización entre las principales tendencias estratégicas de aplicaciones empresariales: Whitepaper

Ya no hay discusión: la transformación digital aceleró como nunca en 2020 y uno de los escenarios en donde más se hizo evidente fue en el uso y desarrollo de aplicaciones empresariales. La más reciente encuesta State of Application Strategy, realizada por F5, consultó a más de 1,500 líderes IT de todo el espectro de organizaciones alrededor del mundo, para identificar cuáles son las tendencias estratégicas más relevantes en torno a las aplicaciones para los próximos cinco años.

Algunos de sus hallazgos principales fueron:

Se triplicó el uso de inteligencia artificial en apoyo al negocio.

Las aplicaciones se modernizan con rapidez, siendo las API el método preferido para hacerlo.

La importancia de la seguridad entregada mediante SaaS se eleva mientras las organizaciones luchan por unificar su seguridad en un entorno de arquitecturas múltiples.

La complejidad de los entornos IT está haciendo de la multi-nube un imperativo, y suma a la importancia de edge computing.

La telemetría será muy importante para dar el siguiente paso en la transformación digital, pero casi nadie está explotando su potencial.

