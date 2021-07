Tres cuartas partes de las empresas aumentarán su presupuesto IT el próximo año

En el periodo 2021-2022 aumentará 3% en promedioel gasto IT en todos los sectores y en casi todas las compañías. Pero la cifra no es necesariamente positiva: la inflación generalizada podría hacer insuficientes los presupuestos. La falta de personal calificado, la muerte de los centros de datos y un gasto histórico en infraestructura y aplicaciones de nube fueron algunos de los hallazgos principales del informe IT Spending & Benchmarks, de Computer Economics y Avasant.

La encuesta lleva 32 años proveyendo métricas para ayudar a las organizaciones en la administración de su presupuesto IT. El extenso documento, de más de 31 capítulos, también resalta algunas de las tendencias tecnológicas que están adquiriendo mayor fuerza entre las organizaciones.

Realizado con base en una consulta a 234 empresas en Estados Unidos, Canadá y Europa, el estudio concentra su análisis en 28 sectores productivos.

Uno de los principales hallazgos fue que el gasto en tecnología experimentó un rebote en 2021, frente a un 2020 en el que prácticamente se congeló. Tres cuartas partes de las compañías encuestadas dijeron que aumentarán su presupuesto IT, en línea con el gasto pre-pandemia. La contratación, sin embargo, no aumentará significativamente, debido a las eficiencias que se consiguieron gracias a la nube, el software como servicio (SaaS) y la automatización.

El resto del año y en parte de 2022 se espera inversión en transformación digital, SaaS, infraestructura cloud y análisis de datos. “Esto indica que las organizaciones están haciendo nuevas inversiones a buen ritmo, porque ven un claro camino hacia el futuro digital”, refiere la encuesta.

El alza va en línea con el crecimiento esperado de la economía global. La Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE), predice que el alza será de 5.8% en 2021, el crecimiento más dramático desde 1973.

La inflación y obtener talento será problemático

Pero a pesar de la mejora en la economía, un fenómeno que se esperaba para el futuro lejano está ya haciéndose presente: incluso considerando que hay mayor desempleo en el mundo debido a la pandemia, el número de puestos IT disponibles está en su punto más alto histórico. Solo en abril de este año en Estados Unidos se registraban 9 millones de ofertas de empleo, mucho más que el máximo anterior de 7 millones en 2019. El problema es que no hay personal capacitado para llenar estos puestos, así que la lucha por el talento entrará en una fase incluso más agitada que antaño.

Otro elemento clave a considerar para la planeación presupuestaria es la inflación, que el mundo entero está viendo subir. El Banco de México, en su informe del primer trimestre, proyectó un alza de 4.8% en los precios para el cierre del año. Estados Unidos, mientras tanto, espera mantener el índice actual de 6%, que es por cierto el incremento más alto registrado en un doce meses desde 2010. “Si este ritmo continua, este año será el primero en casi una década en el que el incremento en los gastos operacionales IT no se mantendrá en línea con la inflación”. La consecuencia es que las organizaciones pueden encontrarse con que un presupuesto IT que consideraban adecuado para sus necesidades se termine quedando corto al final del año fiscal.

No todos los incrementos presupuestales nacen iguales

Un tercio de las compañías se vieron obligadas a recortar sus presupuestos durante la pandemia. Quienes lograron mantenerlos, o incluso quienes los vieron aumentar gracias a las necesidades de digitalización que impuso el trabajo remoto, están saliendo de la pandemia mucho más fortalecidas. El problema será para quienes tuvieron que recortar gasto. No solo se encuentran hoy detrás de sus competidores, sino que no podrán regresar al ritmo de inversión pre-pandémico con facilidad. Si los presupuestos se recortaron 10% en 2020, un incremento de 5% en 2021 no otorgará la velocidad suficiente para ponerse al día.

Así que aún cuando 75% de las organizaciones aumentarán su presupuesto IT, no todas ellas estarán creciendo en función de las proyecciones que hicieron al comenzar el 2020.

De todas formas, el informe advierte que si bien el periodo 2021-2022 no será, si será mucho más amigable que el año anterior.

Las inversiones se están concentrando en nube, transformación digital y automatización: todas tendencias que se reforzaron gracias a la pandemia y que están volviendo más resilientes a las organizaciones.

“Para muchas compañías, el viaje a la transformación digital no ha finalizado. Consolidar las tecnologías en el front y el back end es un desafío muy grande. Integrar la información que aún existe en silos también presentará retos. Mejorar la experiencia del cliente es una prioridad. Y, por supuesto, la seguridad va a ser siempre un requerimiento fundamental. Así que, de muchas formas, 2021 será una continuación de los proyectos de 2020. Solo que con un poco menos de manejo de crisis y más apegados a la planeación”, indica el informe.

Estos son algunos de los principales hallazgos: