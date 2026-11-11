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Anthropic lanza primeros modelos tras llamado a desaceleración de la AI y previo a su IPO

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La nueva entrega incluye a Claude Fable 5.2 y Mythos 5.2, diseñados para cargas complejas mientras la firma ajusta su valoración previa a salir a bolsa.

Actualizado el 10 nov 2026
Logo de Claude de Anthropic en la pantalla de un teléfono inteligente sobre un fondo tecnológico azul brillante.
Crédito: Archivo ShutterStock
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Puntos clave

  • Anthropic lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 y comenzó su roadshow para la IPO, con valoración objetivo hasta $1 billón e ingresos de $33,242 millones (+1,200%).
  • Comparten modelo; Mythos limitado a organizaciones verificadas en ciberseguridad y biomédica, Fable para todo público; hasta 30% más rápido, 20% menos costoso; precio $8/$40 por millón de tokens.
  • Sometidos a rigurosas pruebas y nuevo monitoreo; Fable 5.2 disponible globalmente desde el lunes y Mythos 5.2 solo para organizaciones evaluadas vía Life Sciences y Cyber Verification.
Resumen generado por IA

Anthropic lanzó el 9 de noviembre dos nuevas versiones de sus modelos grandes de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2. Se trata de la primera actualización de esta familia desde que su CEO, Dario Amodei, pidió en septiembre pasado ralentizar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial (AI).

El lanzamiento ocurre mientras la empresa avanza en su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), cuya gira de presentación (roadshow) comenzó un día después (10 de noviembre).

La operación podría convertirse en una de las mayores salidas a bolsa de la historia, con una valoración objetivo de hasta $1 billón de dólares (trillion en inglés), una cifra inferior al objetivo de $2 billones que se había barajado en meses recientes.

La startup de AI debe equilibrar sus esfuerzos en materia de seguridad con intensas presiones comerciales y competitivas; una tensión que la propia empresa destacó en la extensa sección de factores de riesgo de su folleto informativo, publicado a finales del mes pasado.

A medida que los ejecutivos se preparan para iniciar el roadshow, previo a la IPO, deberán convencer a los inversores de que su enfoque es el correcto.

La empresa también indicó en su folleto informativo modificado que generó $33,242 millones de dólares en ingresos durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, lo que supone un incremento de aproximadamente 1,200% respecto al mismo periodo del año anterior.

Prestaciones y precio de Claude 5.2

Fable 5.2 y Mythos 5.2 comparten el mismo modelo subyacente, pero tienen diferentes salvaguardas de seguridad y condiciones de acceso. Mientras el primero está disponible para todos los usuarios, el segundo está restringido a organizaciones verificadas que trabajan en proyectos de ciberseguridad e investigación biomédica.

Ambas versiones fueron presentadas por Anthropic como sus modelos más avanzados. Según la compañía, generan resultados hasta 30% más rápido que sus predecesores, cuestan 20% menos que la generación 5.1 y estarán disponibles a un precio de $8 dólares por millón de tokens de entrada y $40 dólares por millón de tokens de salida.

En abril pasado, Anthropic presentó Mythos por primera vez, limitando su despliegue a un grupo selecto de organizaciones debido a las avanzadas capacidades de ciberseguridad del modelo. Dos meses después, lanzó Fable, una versión de Mythos disponible para el público general que cuenta con salvaguardas adicionales.

Estos modelos —particularmente Mythos— cautivaron tanto a Wall Street como a funcionarios gubernamentales, y contribuyeron a impulsar el rápido crecimiento de Anthropic este año.

Pruebas de seguridad en modelos de frontera

De acuerdo con Anthropic, las nuevas versiones de estos modelos de vanguardia se sometieron a rigurosas pruebas de seguridad y alineación antes de su lanzamiento. También desarrolló nuevas evaluaciones y herramientas de monitoreo para identificar posibles comportamientos de riesgo después de su despliegue.

Anthropic anunció que Fable 5.2 estará disponible de forma general a partir del lunes, mientras que Mythos 5.2 estará a disposición de organizaciones previamente evaluadas a través de los programas de la compañía dedicados a las ciencias de la vida (Life Sciences) y la verificación en ciberseguridad (Cyber Verification).

Publicado originalmente en 9 nov 2026
Prohibida su reproducción total o parcial.

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