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Agustín Huerta, SVP de Innovación digital de Enterprise Studios de Globant: “La eficiencia no se obtiene por la aplicación de un modelo de AI en particular”

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La tecnológica sumó a Anthropic para consolidar su estrategia agnóstica. ¿La meta? Ayudar a las empresas a domar el costo de los tokens mediante un modelo de suscripción y orquestación humana.

Publicado el 17 jul 2026
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Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Primer plano de Agustín Huerta, SVP de Globant, en una entrevista sobre la arquitectura agnóstica de los AI Pods.
Crédito: Globant

Un año después de que Globant introdujera AI Pods, su particular modelo de suscripción para servicios IT potenciados con inteligencia artificial (AI), la firma ha hecho las alianzas necesarias para demostrar su postura agnóstica.

En julio de 2025, mes y medio después del lanzamiento, firmó un acuerdo de colaboración con OpenAI, en agosto del mismo año lo hizo con AWS y apenas a finales de junio pasado lo ha hecho con Anthropic, la startup que en 2026 se ha ganado la atención del mundo corporativo con lanzamientos como Claude Code, Cowork, Mythos y Fable 5.

“No se trata de elegir un único camino, sino de contar con el conocimiento y la cercanía con las empresas líderes del momento para poder recomendar, con criterio técnico y sin sesgos, la mejor combinación para cada cliente y cada caso de uso”, respondió sobre la alianza el SVP de Innovación digital de Enterprise Studios de Globant, Agustín Huerta.

Los AI Pods son equipos de trabajo donde los ingenieros humanos —globers, como los llama la empresa— operan con agentes de AI integrados en sus flujos de trabajo diarios. Los agentes ejecutan, los expertos supervisan y las empresas reciben resultados gobernados a escala.

Estas unidades de servicio nativas de AI están impulsadas por Globant Enterprise AI (GEAI), la plataforma de aceleración de inteligencia artificial de la compañía, que permite el uso en forma agnóstica de distintos modelos grandes de lenguaje (LLM) y ofrece un espectro completo de agentes para diseñar, construir, desplegar y orquestar soluciones agénticas a medida.

“La posibilidad de incorporar Claude nos otorga una flexibilidad adicional a la hora de brindar estos servicios a nuestros clientes, contando con alternativas que se pueden alinear a los estándares de cada uno de ellos”, comentó Huerta en entrevista.

Beneficios y métricas de los AI Pods agnósticos

Sumar a Claude, no responde a una moda. “llevamos más de 10 años apostando por la AI. No estamos siguiendo la ola. Crecimos porque construimos un conocimiento sólido y probado. En ese camino, hemos sido pioneros en la incorporación de herramientas de AI en la rutina de trabajo de nuestros globers, incluyendo la creación de nuestra propia plataforma de orquestación de agentes”, comentó Huerta.

El impacto directo de esta arquitectura agnóstica, de acuerdo con el entrevistado, se traduce en métricas financieras y operativas: una reducción de costos de 50% en el desarrollo de software, una disminución de 80% en los tiempos de modernización de sistemas heredados y la duplicación de la velocidad de salida al mercado.

Actualmente, el modelo de AI Pods ya es utilizado por 40% de las 20 cuentas de mayor facturación de Globant, aplicándose en tareas de alta demanda de procesamiento de contexto, como la migración de código legacy, la localización de contenidos multilingües o la automatización de comunicaciones en operaciones críticas.

La clave para alcanzar estos números radica en la eficiencia del consumo. “Es esta combinación, el modelo indicado, en el momento correcto, dentro de un proceso estructurado y con el juicio humano como capa de control, la que genera resultados consistentes, escalables y de alta calidad para nuestros clientes”, afirmó.

Según Globant, la alianza abordará desafíos específicos en cuatro industrias clave que demandan procesamiento de contexto a gran escala: medios y entretenimiento (automatización de guiones, localización de contenido y gestión de derechos), aerolíneas (personalización en tiempo real de las reservaciones), gaming (optimización de los documentos de diseño) y hotelera (servicios de concierge).

Orquestación de agentes con Claude y ChatGPT

Globant, que ahora se asume como una compañía de servicios AI-native, explicó en el anuncio sobre Anthropic que la alianza representa un avance clave en su inversión para expandir su modelo de AI Pods.

Claude se incorpora al ecosistema de herramientas disponibles para los globers, que incluye ChatGPT y Codex de OpenAI, Gemini de Google, Kiro de AWS y Github Copilot.

“Esto nos permite adaptarnos a diversos escenarios y garantizar los máximos estándares de calidad y entrega. [Y esto es] precisamente uno de los diferenciadores más importantes de nuestro modelo: la eficiencia no se obtiene únicamente por la aplicación de un modelo de AI en particular”, comentó Huerta.

El directivo aseguró que su objetivo es ayudar a las organizaciones a orquestar agentes, integrar múltiples modelos líderes de AI y conectarlos con sus sistemas centrales de manera segura y medible.

“Esta independencia, alineada con relaciones estratégicas profundas con OpenAI, AWS y ahora Anthropic, es lo que nos convierte en el socio ideal, tanto para nuestros clientes como para nuestros partners”, apuntó.

Huerta resumió la alianza en una frase: “No se trata de dar acceso a Claude bajo una suscripción, sino de entregar un servicio gestionado, eficiente y predecible, que es exactamente lo que los líderes IT necesitan para escalar AI con confianza”.

Modelos de suscripción y eficiencia del token

En su opinión, el esquema de servicios por suscripción de Globant le otorga a sus clientes un mayor control y predictibilidad en los costos. Dicha flexibilidad surge de la medición del volumen de tokens que serán supervisados por sus equipos.

“El cliente no solo sabe cuánto va a pagar, sino que tiene la certeza de que cada token está siendo utilizado de forma inteligente, dentro de procesos definidos y con supervisión humana que garantiza calidad en el output”, aseveró.

De acuerdo con el ejecutivo, el modelo busca sustituir la factura variable de los tokens por un esquema de suscripción gestionada donde “hacer un uso eficiente de los tokens implica tener el dominio adecuado de técnicas de ingeniería de contexto, prompting, creación de skills y definición de puntos de control”, eliminando el desperdicio de recursos. Estas capacidades, añadió, las “construimos y refinamos continuamente”.

Sin embargo, “la ecuación va más allá de simplemente empaquetar el acceso a un modelo bajo una tarifa fija”.

AI Pods no solo busca hacer la entrega más eficiente posible por token supervisado. “También asegura la implementación de las mejores prácticas de desarrollo de software utilizando agentes de AI”, abundó.

Credenciales oficiales para 5,000 globers

Aliarse con Anthropic, explicó la firma, también es un paso significativo en su propia transformación impulsada por la AI pues se sumó a la red global Claude Partner Network como Preferred Services Partner.

Esto permitirá a sus 28,500 globers el acceso a Claude y la capacitación de sus equipos mediante los programas para ingeniería de despliegue avanzado (FDE) de Anthropic, con el objetivo de alcanzar 5,000 arquitectos certificados, lo que Huerta calificó como un “compromiso alto” y “consecuente” con su estrategia de mantener el liderazgo en AI agéntica.

“Las certificaciones y otros mecanismos de capacitación que proporciona Anthropic de forma oficial nos permiten credencializar a nuestros globers como conocedores de estas tecnologías desde un punto de vista teórico y práctico”, dijo.

De acuerdo con el ejecutivo, también son una forma de demostrar sus capacidades, no solo a través de sus casos de éxito, sino mediante el aval de sus socios que reconocen sus habilidades.

Globant apuntó que se convirtió en la empresa nacida en América Latina más grande en convertirse en socio global de Anthropic. “No es un título menor: refleja la profundidad del acuerdo y la confianza mutua que hemos construido”, señaló.

Por último, Huerta señaló que alcance de este acuerdo no se limita a un despliegue interno, o al aumento en sus capacidades para la oferta de servicios a sus clientes, sino también busca “ayudarlos a transformarse en compañías que adopten AI de la forma más eficiente posible para sus necesidades”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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