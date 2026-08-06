El CEO de SpaceX, Elon Musk, comunicó a los inversionistas durante la primera conferencia de resultados de la empresa que, en adelante, la compañía desarrollará sus servicios de inteligencia artificial (AI) exclusivamente sobre los sistemas de Nvidia.

“Consideramos que la arquitectura Vera Rubin es la mejor. Creemos que es el mejor sistema para AI y valoramos enormemente nuestra estrecha colaboración y alianza con Nvidia en muchos niveles. Por tanto, trabajaremos exclusivamente con Nvidia”, afirmó Musk.

Además, informó que SpaceX comenzará a lanzar satélites Starmind el año que viene y planea desplegar el sistema Vera Rubin NVL72 tanto en tierra como en el espacio, como parte de dicho programa satelital.

De acuerdo con Musk, SpaceX espera cerrar el año con más de 2 gigavatios de potencia de cálculo y prevé alcanzar cerca de 10 gigavatios de capacidad informática para finales del próximo año.

La arquitectura Vera Rubin

Presentada en CES 2026, Vera Rubin es la plataforma de inteligencia artificial de nueva generación a escala de rack del fabricante de chips, diseñada para centros de datos y cargas masivas de entrenamiento e inferencia, especialmente en escenarios de AI agéntica y razonamiento complejo.

La arquitectura integra Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, BlueField-4 y otros componentes de red y aceleración para reducir cuellos de botella en el movimiento de datos y elevar la eficiencia del sistema completo.

En su configuración NVL72, Nvidia reportó 50 PFLOPS de inferencia NVFP4 por Rubin GPU, junto con 288 GB de HBM4 y 22 TB/s de ancho de banda, como parte de un salto importante frente a Blackwell.

Para el ámbito espacial, la compañía presentó en GTC 2026 el módulo Space-1 Vera Rubin, orientado a entornos con restricciones de tamaño, peso y potencia, con hasta 25 veces más cómputo de AI para inferencia espacial que una H100, lo que permitiría procesar datos en órbita y reducir la dependencia de retransmitir volúmenes masivos a la Tierra.

No obstante, poner los servidores en órbita y lograr su configuración y conectividad podría resultar más complejo que construir instalaciones en la Tierra.

Los centros de datos en órbita se perciben como una posible alternativa a la construcción de enormes centros de datos en la Tierra. A diferencia de sus equivalentes terrestres, las soluciones espaciales no requieren que las empresas adquieran grandes extensiones de terreno. SpaceX señala además que la refrigeración en el espacio consumirá menos energía.

Impacto financiero y de mercado

En el segmento de inteligencia artificial, SpaceX reportó ingresos por $2,561 millones de dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 213% respecto al trimestre previo ($818 mdd) y un incremento del 247% interanual ($737 mdd).

Este desempeño estuvo impulsado por el aumento en la venta de soluciones de infraestructura y acuerdos en la nube, el lanzamiento del modelo Grok 4.5 y mayores suscripciones.

A través de sus Cloud Services Agreements, SpaceX cerró ventas contratadas por $14,100 mdd para proveer capacidad de cómputo a clientes corporativos.

Asimismo, la empresa anunció un acuerdo para adquirir Cursor por $60,000 mdd con el fin de acelerar su oferta de herramientas de desarrollo para el mercado empresarial.

Para sostener esta expansión masiva, el gasto de capital (Capex) del segmento de AI alcanzó los $15,828 mdd en el trimestre —frente a $749 mdd en el mismo periodo de 2025—, reflejando la alta intensidad de capital necesaria para acelerar la infraestructura de supercómputo.

Las acciones de Nvidia subieron más de 4% tras conocerse la noticia el 5 de agosto. Por su parte, las acciones de SpaceX cayeron más de 10% antes de recuperarse de sus mínimos.