Comprar mediante inteligencia artificial (AI) está dejando de ser una idea futurista para convertirse en una práctica que las empresas esperan que adoptemos. Walmart es la cadena minorista más reciente en sumarse a esta tendencia, al asociarse con Meta para permitir que los compradores aprovechen sus ofertas del próximo Black Friday (28 de noviembre) a través de Muse, el agente de AI de Meta.

La colaboración, anunciada el pasado 24 de noviembre, ofrece a los compradores una nueva forma de encontrar productos, comparar precios y realizar compras sin necesidad de navegar personalmente por el sitio web de Walmart. En su lugar, los clientes simplemente pueden indicarle a Muse qué es lo que buscan y dejar que la AI haga el trabajo.

Este anuncio pone de relieve los enfoques divergentes que Walmart y Amazon están adoptando respecto a las compras mediante AI. Mientras que Amazon ha tomado medidas para impedir que agentes de AI de terceros realicen compras en nombre de sus usuarios, Walmart, por el contrario, está apostando decididamente por este modelo.

¿Cómo funciona Muse en Walmart?

Para comenzar, los usuarios deben abrir la aplicación Muse, iniciar sesión en su cuenta de Walmart y regresar al asistente para iniciar sus compras. Pueden solicitarle que busque productos específicos, compare opciones o localice ofertas. Una vez que el cliente realiza una petición en Muse, el asistente la transmite a Walmart, que devuelve los productos pertinentes y ayuda a configurar el carrito de la compra.

Walmart afirma haber integrado medidas de protección de la privacidad en esta experiencia. Por ejemplo, Muse no tiene acceso al historial de compras del cliente en Walmart ni a otra información personal. Asimismo, los usuarios pueden establecer límites de gasto, exigir una aprobación previa antes de formalizar una compra y revisar los pedidos realizados por el agente.

Además, la empresa señala que los usuarios pueden eliminar su perfil de agente en cualquier momento si así lo desean.

Agent Gateway, el sistema para agentes de Walmart

Esta experiencia funciona gracias a Agent Gateway de Walmart, un nuevo sistema que permite a asistentes de AI externos conectarse directamente con la tienda en línea del minorista. Lanzado en octubre, el sistema está previsto que se abra a más desarrolladores y plataformas de AI; esto significa que, con el paso del tiempo, Muse podría ser solo uno de los varios asistentes capaces de realizar compras en la tienda en línea de Walmart.

Walmart no es la única compañía que se ha asociado con Muse, de Meta. Instacart también ha colaborado recientemente con este asistente de AI.

Más allá de Muse, Walmart ha incorporado recientemente nuevas funciones basadas en AI a su propio asistente de compras, llamado Sparky.

Entre estas novedades se incluyen la conversión de listas de la compra escritas a mano en carritos de compra digitales, el uso de fotografías y comandos de voz para localizar productos, y la asistencia a los clientes para orientarse dentro de sus tiendas físicas. Los clientes pueden buscar un artículo y utilizar un marcador en el mapa de la tienda para ver exactamente en qué pasillo se encuentra. También existe un botón de “etiqueta de precio luminosa” (“Flash Price Tag”) que hace que la etiqueta del estante correspondiente al artículo se ilumine.