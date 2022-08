La principal aerolínea de Portugal, TAP Air, reconoció que fue víctima de un ciberataque, mismo que aseguró que ya fue bloqueado.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que la integridad operativa está garantizada. “No se han encontrado hechos que permitan concluir que se ha producido un acceso indebido a los datos de los clientes”.

De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa, el ciberataque ocurrió la noche del jueves 25 de agosto. En una declaración, TAP explicó que sus mecanismos de seguridad se activaron rápidamente y se bloqueó cualquier acceso indebido”.

Un informe de la organización civil-militar paneuropea Eurocontrol señala que los ciberataques en la industria de la aviación aumentaron en todas las categorías de amenazas 530% de 2019 a 2020.

Las aerolíneas son el principal objetivo, con 61% de todos los ciberataques en 2020 y perdidas que rondan los $1,000 millones de dólares al año solo por sitios web fraudulentos.

TAP Air señaló la tarde del viernes (hora de Portugal) que su sitio web y la aplicación todavía presentaban cierta inestabilidad.

TAP was the target of a cyber-attack, now blocked. Operational integrity is guaranteed. No facts have been found that allow us to conclude that there has been improper access to customer data. The website and app still have some instability. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/zQASbpNtXx

