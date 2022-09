El desarrollador de videojuegos 2K Games admitió una infiltración en sus sistemas por lo que exhortó a todos sus usuarios a “no abrir ningún correo o dar clic en alguna liga” que hayan recibido por parte de la cuenta de soporte de la compañía.

En un mensaje en Twitter, la empresa dijo que la mañana del martes “nos dimos cuenta que un tercero no autorizado accedió con las credenciales de uno de nuestros proveedores a la plataforma de soporte técnico que utilizamos para brindar ayuda a nuestros clientes”.

Según el desarrollador, el atacante envió a ciertos jugadores mensajes con ligas maliciosas.

2K Games es propietaria de la creadora de Grand Theft Auto (GTA), Rockstar Games, quien un día antes confirmó que fue hackeado tras la filtración de imágenes confidenciales del nuevo GTA 6.

Se desconoce si ambos ciberataques están relacionadas. El ciberdelincuente que reclamó la responsabilidad de la filtración de Rockstar dijo ser el mismo que hackeó los sistemas de Uber la semana pasada

El desarrollador 2K Games informó que su sitio de soporte permanecerá fuera de línea mientras enfrenta la infiltración.

“Enviaremos una notificación cuando se pueda reanudar la interacción vía correo con la plataforma de ayuda y también daremos seguimiento con información adicional en cuanto a cómo protegerse contra actividad maliciosa”, detalló.

En su mensaje, pidió disculpas por cualquier inconveniente o disrupción provocada por el incidente y pidió tomar acciones en caso de haber abierto o dado clic a alguno de los correos.

En dicho caso, sugirió cambiar de inmediato las contraseñas guardadas en el navegador, habilitar la autenticación de dos factores, instalar un software antivirus y verificar que la configuración de reenvío en sus cuentas de correo electrónico no haya cambiado.

“El personal de 2K nunca solicitará a sus usuarios su contraseña o alguna otra información personal”, afirmó.

