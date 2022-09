Apple y Starlink han hablado de conectar iPhone, admite Musk

Ahora que Apple mostró que los nuevos iPhone se podrán conectar vía satelital, el empresario Elon Musk reconoció qué han tenido pláticas entre la compañía de Cupertino y su servicio de internet, Starlink.

En respuesta a un tuit de un usuario que sugería la colaboración entre ambas empresas, Musk escribió: “Hemos tenido algunas conversaciones prometedoras con Apple sobre la conectividad”.

Starlink es el servicio de internet satelital de SpaceX, propiedad del magnate sudafricano, que promete una alta velocidad y baja latencia, incluso en lugares remotos y rurales.

Apple presentó esta semana las nuevas versiones de sus teléfonos inteligentes iPhone 14, que entre sus nuevas características para todos los modelos es la posibilidad de conectarse vía satelital para el envío de mensajes de emergencia predeterminados, a fin de usar el menor ancho de banda.

Musk comentó que “el equipo de iPhone es obviamente súper inteligente”.

Sin embargo, Elon Musk añadió que “sin duda, cerrar el enlace desde el espacio al teléfono funcionará mejor si el software y el hardware del teléfono se adaptan a las señales basadas en el espacio en lugar de Starlink que emula puramente la torre celular”.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.

For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.

