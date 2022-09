Arrestan a menor en Londres; sospechan es responsable de ataques a Uber y Rockstar Games

La Policía de Londres informó del arresto la tarde del jueves de una persona de 17 años de edad en el condado de Oxfordshire, Inglaterra, acusado de ciberdelincuencia. Versiones no oficiales señalan que estaría detrás de los recientes ataques a Uber y Rockstar Games.

La semana pasada, Uber admitió ser víctima de un ciberataque, que le obligó a desconectar algunas de sus aplicaciones. Según el reporte de especialistas de ciberseguridad, que siguieron en tiempo real los pasos del atacante, se trataba de un adolescente de 18 años de edad.

Además, el domingo pasado, se filtraron imágenes de la próxima edición del videojuego Grand Theft Auto (GTA) y el lunes su desarrollador, Rockstar Games reconoció haber sido hackeado y confirmó la veracidad de las imágenes.

El ciberdelincuente aseguró ser el mismo que se infiltró en los sistemas de Uber días antes.

La tarde del viernes (tiempo de Londres) fue confirmada la detención vía Twitter. La policía londinense únicamente señaló que permanece bajo custodia policial como parte de una investigación respaldada por la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos.

El periodista estadunidense de tecnología, Mathew Keys, señaló que el detenido se presume esté ligado al grupo cibercriminal Lapsus$, relacionado con los ataques a Cisco, Mercado Libre u Okta y cuya operación se coordina principalmente vía Telegram.

Keys, quien citó una fuente con conocimiento en la materia, dijo que el arresto se hizo en conjunto con una investigación realizada por el FBI.

UPDATE: Arrest of 17-year-old by police in the United Kingdom over hack of Rockstar and possibly Uber was done in concert with an investigation conducted by the FBI, according to a source with knowledge of the matter.

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 23, 2022