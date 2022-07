Ecobici complica a usuarios por renovación: quita cicloestaciones sin instalar las nuevas

Alonso es usuario de Ecobici desde hace al menos ocho años, cuando aún en la Ampliación Nápoles, colonia en la que vive, no había cobertura. Este mes renovó su suscripción anual; sin embargo, desde hace dos semanas conseguir una bicicleta es un martirio.

“De las cuatro cicloestaciones cerca de mi casa, ya quitaron tres y la que queda regularmente está vacía”, aseguró en entrevista, en la que expresó su molestia, debido a que se trata de su principal medio de transporte.

Desde el pasado 14 de junio, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció el retiro paulatino de las primeras cicloestaciones como parte de la renovación del sistema de bicicletas, resultado de la contratación de un nuevo consorcio, compuesto por las empresas 5M2 y BKT Bicipública, que lo operará por seis años.

La transición, desde el principio, parecía complicada. En el mejor de los casos, implicaba la operación simultánea de dos sistemas distribuidos de forma equitativa a lo largo de toda la zona de cobertura a fin de permitir el uso sin afectación a los usuarios.

La Semovi explicó en un comunicado que cada semana apagaría 25 cicloestaciones con la intención de preparar el espacio en el que se colocarán las nuevas. “Esta nueva tecnología comenzará a ser instalada durante julio”, señaló.

Pero la realidad es otra. Ecobici ha retirado las 28 cicloestaciones de bicicletas eléctricas y alrededor de una centena de las mecánicas del sistema actual y del nuevo no ha habido ni una sola implementación, pese a que para este mes estaba planeada la instalación de 50% de las de menor demanda.

Ecobici usará inteligencia artificial

La renovación de Ecobici incluye la sustitución de las 6,500 bicicletas y también de las 480 cicloestaciones, que estrenarán un nuevo sistema de anclaje que no requiere cargar la bicicleta.

Cada candado tendrá su lector de tarjeta, para no tener que caminar al tótem para liberar una bici y se podrá levantar un reporte de falla directamente en la cicloestación. Se podrá usar la tarjeta de Movilidad Integrada o con la aplicación mediante la lectura de un código QR.

La Semovi dijo que el nuevo consorcio usará una solución de inteligencia artificial que asigna tareas en tiempo real para optimizar de mejor manera el servicio en tiempo y recursos.

Ecobici, además, se expandirá a 63 nuevas colonias para llegar a 118. De ellas, 32 en tres nuevas alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco.

Condesa y Nápoles operan con menos de la mitad

La Semovi señaló que las primeras cicloestaciones que se retirarían serían “las que tienen menor uso en distintas colonias de la ciudad”. A casi cinco semanas de este anuncio, se observa que de las 55 colonias en donde opera Ecobici, son las del sur las que presentan mayores retiros.

Según la propia aplicación de Ecobici, al 17 de julio, tan solo en la zona de la Nápoles, que comprende la colonia homónima y la Ampliación, de las 17 cicloestaciones que había ya se han retirado nueve.

En la Condesa, que abarca las colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, de las 32 ya se han retirado 17. Es decir, en ambas zonas el servicio opera con menos del 50%.

En Xoco, de las cuatro que había ya solo operan dos y uno de los casos más críticos es el de la General Anaya, donde de las nueve, ya solo quedan tres.

En Polanco, la Juárez y otras colonias del centro, las únicas cicloestaciones que se han retirado son las de las bicicletas eléctricas.

“Primero me ilusioné porque pensé que cerca de mi casa tendría de las nuevas bicis, ahora además de que me cuesta trabajo encontrar una, me preocupa que cuando pongan las nuevas no pueda trasladarme a todos lados, porque en Reforma, por ejemplo, sigan con las viejitas”, señaló Alonso.

Atención al cliente también tiene afectación

La expansión y renovación de Ecobici no solo ha implicado la disminución del 50% en la operación, sino también ha traído afectaciones en la atención al usuario.

Por ejemplo, vía WhatsApp, el canal de atención al usuario que usa el servicio de bicicletas de la Ciudad de México, Ecobici advierte:

“Estimado usuario con motivo de nuestro proceso de expansión y renovación de nuestro sistema, en los próximos días presentaremos algunos retrasos en la asistencia vía telefónica y redes sociales (Twitter, Facebook y WhatsApp). Agradecemos de tu comprensión a las esperas prolongadas que puedas presentar”.

Además, en su sitio web también hay problemas.

“Ahora que renové, me pidieron actualizar mis datos bancarios, pero la página no reconocía mi usuario y contraseña. Me dijeron que me mandarían correo para resolver esto, pero nunca me llegó y vía telefónica me comentaron que por los cambios quizá no me llegaba y que tardaría una semana”, contó Alonso.