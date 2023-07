En 2022, hubo más demanda de puestos IT en empresas tradicionales que en startups

Aunque tienen una base tecnológica la mayoría de las startups en México, el segundo mercado en América Latina para este tipo de compañías, las oportunidades laborales para los profesionales IT aún se mantienen principalmente dentro de las organizaciones consideradas tradicionales.

Tan solo el año pasado, las empresas emergentes solo contrataron a 3.5% de los ejecutivos especializados, de acuerdo con el reporte del Mercado laboral IT 2023 de Hireline.

Según datos de PwC —que refuerzan su sentido tecnológico—, las industrias de IT, servicios financieros (fintechs) y empresariales son las que más startups registran desde 2020.

En entrevista, el fundador y director de Hireline, Emmanuel Olvera, señaló que la tendencia de reclutamiento de personal IT estuvo encabezada por empresas tradicionales en los sectores manufacturero (8%) y financiero (7%).

Durante 2022, hubo un aumento de 22% en la oferta de empleos tecnológicos en el país en comparación con 2021. El sitio de reclutamiento para profesionales IT publicó 16,992 ofertas de trabajo; mientras que un año antes fueron 13,999.

El informe también revela que dos de cada 10 vacantes IT se ofrecieron en modalidad de teletrabajo en México, una tendencia que ha reconfigurado a las organizaciones y las responsabilidades en el ámbito IT.

Olvera citó datos de la Encuesta global de la Generación Z y Millennial 2023 de Deloitte, la cual indica que 77% del primer grupo y 75% del segundo se desempeñan actualmente en roles remotos o híbridos.

Principales habilidades

Java, .Net y Python fueron los lenguajes de programación más requeridos en las ofertas laborales que tuvo Hireline.

El entrevistado consideró que esto se debe a que Java permite desarrollar aplicaciones para una amplia gama de dispositivos; .NET es un lenguaje de programación multiparadigma de alto nivel, mientras que Python ha ido ganando terreno en áreas como ciencia de datos, ML y DevOps.

Por otra parte, las competencias relacionadas con la nube, especialmente las relacionadas con Amazon Web Services y Microsoft Azure, están en el top 5 de las habilidades más requeridas.

“Conocerlas implica que los candidatos tienen capacidad de administrar almacenamiento, recursos de cómputo, aplicaciones móviles, bases de datos, entre otros servicios, lo que resulta esencial en la mayoría de las organizaciones que tienen presencia digital”, señaló Olvera.

Lenguajes de programación más demandados al personal IT en México. FUENTE: Reporte del Mercado laboral IT 2023 de Hireline

Descentralización y salarios del personal IT

En 2022 se confirmó otra tendencia que se ha observado en los últimos años: a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, metrópolis tecnológicas del país ya consolidadas, se han sumado ciudades como Hermosillo, Chihuahua, Mérida y Puebla. Esto habla de una descentralización de las oportunidades laborales IT en el país.

Respecto a los salarios competitivos para el talento IT, Nuevo León y Quintana Roo son dos polos atractivos cuando se habla de pago.

El reporte detectó que las cinco entidades con percepción salarial más atractiva para personal IT son Nuevo León ($38,992 pesos), Quintana Roo ($36,404), Jalisco ($35,303), Baja California Norte ($34,577) y Coahuila ($34,085).

Al otro extremo se encuentran el Estado de México ($27,954), Puebla ($25,642), Veracruz ($23,401) y Michoacán ($17,600), que presentan los niveles salariales más bajos para dichos especialistas.

El directivo indicó que el salario promedio mensual de un profesional IT en México es de $32,147 pesos. En este rubro, resulta interesante cotejar con el Informe de Sueldos IT 2022 de Netmedia Research.

Dominar idioma inglés triplica ingresos en áreas IT

Olvera también dijo que en el actual panorama fuertemente interconectado, la competencia por colaboradores bilingües está en auge. “Alguien que domina diferentes idiomas no solo incrementa la competitividad laboral individual, sino también fortalece las alianzas empresariales a nivel internacional”.

En el reporte se observó que los profesionales IT con dominio avanzado del inglés pueden recibir remuneraciones hasta tres veces superiores en comparación con sus pares no angloparlantes. Mientras que quienes poseen un nivel intermedio de competencia en inglés pueden aspirar a sueldos hasta dos veces mayores en contraposición con quienes no dominan dicho idioma.