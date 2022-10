Jueza frena juicio entre Twitter y Musk en espera de que el acuerdo se cierre

La jueza Judge Kathaleen McCormick, quien lleva la demanda de Twitter contra Elon Musk, frenó el juicio entre ambas partes programado para el próximo 17 de octubre, en espera de que el acuerdo pueda completarse.

McCormick, según un reporte de Bloomberg, que cita una orden judicial, advirtió que si la transacción por $44,000 millones de dólares no se realiza antes de las 17:00 horas del 28 de octubre, día que estimó la defensa de Musk para el cierre de la operación, establecerá nuevas fechas para noviembre.

La condición de Elon Musk para retomar el acuerdo de compra con Twitter fue que el juicio entre ambas partes en la Corte de Cancillería de Delaware se suspendiera de inmediato, pero eso no ha ocurrido.

Twitter no bajó la guardia: no pidió la suspensión porque Musk aún necesita aportar la suma que ofertó ($54.20 dólares por acción), y no descarta la posibilidad de un futuro fracaso en la obtención del financiamiento de deuda, que hasta ahora no ha ocurrido.

Defensa de Musk acusa a Twitter de poner en riesgo el acuerdo

Ayer, la jueza McCormick, apuntó que el proceso legal continuaría a menos que cualquiera de las partes haga algo para cambiar eso formalmente.

“Las partes no han presentado una estipulación para suspender esta acción, ni ninguna de las partes ha solicitado una suspensión”, escribió. “Por lo tanto, sigo presionando hacia nuestro juicio que comenzará el 17 de octubre de 2022”.

En una carta al tribunal, la defensa del magnate apuntó el jueves —previo a la decisión de la jueza— que “sorprendentemente, [Twitter] ha insistido en continuar con este litigio, arriesgando imprudentemente el acuerdo y jugando con los intereses de los accionistas”.

Según el equipo legal, “continuar con este juicio no solo es un enorme desperdicio de recursos judiciales y del partido, sino que socavará la capacidad de las partes para cerrar la transacción”.