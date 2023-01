Lo más destacado del mundo IT que ocurrió a finales de 2022

Aunque falta una semana para el regreso a clases en México (9 de enero), para una gran mayoría el año laboral ya comenzó. Las fiestas de fin de año prácticamente terminaron —aún quedan los Reyes Magos— y con ello los días de descanso de muchos también.

El reinicio de actividades, si bien como cada año puede ser lento o escalonado, implica retomar temas pendientes y ponerse al corriente de otros —además de hacer limpieza de correo electrónico, lista de tareas o escritorio—.

En temas informativos, desconectarse fue la opción de una gran parte. ¿De qué se perdieron? De muy poco, pero a continuación mostramos un resumen de algunos de los temas que en las últimas dos semanas de 2022 destacaron:

La firma Hudson Rock reveló el pasado 24 de diciembre el descubrimiento de “un actor de amenazas creíble” que ofrece una base de datos de 400 millones de usuarios de Twitter, con información como correos electrónicos y números de teléfono de personalidades.

La firma de ciberseguridad señaló que el ciberdelincuente señala que los datos fueron obtenidos en 2022, gracias a una vulnerabilidad. Además, apuntó que busca extorsionar a Elon Musk para comprar los datos y evitar así su filtración y enfrentar demandas.

Entre los usuarios relacionados con esta filtración aparece el exprimer ministro australiano Scott Morrison y el presentador británico de la televisión, Piers Morgan.

Hudson Rock advirtió que “no es posible verificar completamente que efectivamente hay 400 millones de usuarios en la base de datos”.

BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.

The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1

— Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022